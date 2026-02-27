日経225オプション4月限（27日日中） 3万円プットが出来高最多983枚
27日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2661枚だった。うちプットの出来高が2155枚と、コールの506枚を上回った。プットの出来高トップは3万円の983枚（変わらず18円）。コールの出来高トップは7万5000円の111枚（1円高9円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
111 +1 9 75000
46 -1 18 72500
26 -1 50 70000
32 -1 67 69000
28 -1 99 68000
56 -6 135 67000
21 -1 206 66000
37 -16 284 65000
2 -75 285 64500
8 -45 405 64000
10 0 485 63500
19 -10 565 63000
14 +30 800 62000
1 -125 760 61500
5 +15 1040 61000
2 1045 60750
1 1115 60625
1 -40 1200 60500
1 +10 1340 60250
1 1275 60125
28 +15 1390 60000
2 -20 1505 59750
2 1595 59625
10 +5 1605 59500
17 0 1840 59000
25 -180 2185 58000 1795 -105 34
57750 1975 +145 3
57625 1920 3
57500 1610 +5 8
57375 1810 6
57250 1450 4
57125 1695 1
57000 1440 -70 6
56875 1615 2
56750 1575 +175 2
56500 1270 -45 2
56250 1365 +120 1
56125 1355 +135 1
56000 1145 0 3
55500 1160 +110 3
55125 1020 +55 1
55000 870 -50 17
54875 955 6
54750 850 -25 7
54625 940 1
54500 925 +75 9
54375 890 1
54000 710 -30 41
53750 675 1
53500 660 +30 1
53375 710 1
53000 555 -30 174
52750 560 0 1
