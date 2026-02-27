　27日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2661枚だった。うちプットの出来高が2155枚と、コールの506枚を上回った。プットの出来高トップは3万円の983枚（変わらず18円）。コールの出来高トップは7万5000円の111枚（1円高9円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　 111　　　+1　　　 9　　75000　
　　46　　　-1　　　18　　72500　
　　26　　　-1　　　50　　70000　
　　32　　　-1　　　67　　69000　
　　28　　　-1　　　99　　68000　
　　56　　　-6　　 135　　67000　
　　21　　　-1　　 206　　66000　
　　37　　 -16　　 284　　65000　
　　 2　　 -75　　 285　　64500　
　　 8　　 -45　　 405　　64000　
　　10　　　 0　　 485　　63500　
　　19　　 -10　　 565　　63000　
　　14　　 +30　　 800　　62000　
　　 1　　-125　　 760　　61500　
　　 5　　 +15　　1040　　61000　
　　 2　　　　　　1045　　60750　
　　 1　　　　　　1115　　60625　
　　 1　　 -40　　1200　　60500　
　　 1　　 +10　　1340　　60250　
　　 1　　　　　　1275　　60125　
　　28　　 +15　　1390　　60000　
　　 2　　 -20　　1505　　59750　
　　 2　　　　　　1595　　59625　
　　10　　　+5　　1605　　59500　
　　17　　　 0　　1840　　59000　
　　25　　-180　　2185　　58000　　1795 　　-105　　　34　
　　　　　　　　　　　　　57750　　1975 　　+145　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　57625　　1920 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　57500　　1610 　　　+5　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　57375　　1810 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　57250　　1450 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　57125　　1695 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　57000　　1440 　　 -70　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　56875　　1615 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　56750　　1575 　　+175　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　56500　　1270 　　 -45　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　56250　　1365 　　+120　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　56125　　1355 　　+135　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　56000　　1145 　　　 0　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　55500　　1160 　　+110　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　55125　　1020 　　 +55　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　55000　　 870 　　 -50　　　17　
　　　　　　　　　　　　　54875　　 955 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　54750　　 850 　　 -25　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　54625　　 940 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　54500　　 925 　　 +75　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　54375　　 890 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　54000　　 710 　　 -30　　　41　
　　　　　　　　　　　　　53750　　 675 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53500　　 660 　　 +30　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53375　　 710 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53000　　 555 　　 -30　　 174　
　　　　　　　　　　　　　52750　　 560 　　　 0　　　 1　