　27日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は9286枚だった。うちコールの出来高が4848枚と、プットの4438枚を上回った。コールの出来高トップは6万5000円の827枚（9円安34円）。プットの出来高トップは5万5000円の277枚（51円安213円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 2　　　 0　　　 1　　75000　
　　21　　　 0　　　 1　　72500　
　　77　　　-1　　　 3　　70000　
　　 5　　　+1　　　 4　　69500　
　　26　　　 0　　　 4　　69000　
　　 9　　　+1　　　 7　　68500　
　 147　　　-2　　　 7　　68000　
　　32　　　-1　　　10　　67500　
　 193　　　-3　　　12　　67000　
　　24　　　-7　　　12　　66500　
　 188　　　-2　　　21　　66000　
　 106　　　-8　　　26　　65500　
　 827　　　-9　　　34　　65000　
　 132　　 -12　　　45　　64500　
　 511　　 -17　　　62　　64000　
　 208　　 -20　　　81　　63500　
　 450　　 -24　　 116　　63000　
　 165　　 -26　　 159　　62500　
　 311　　 -28　　 217　　62000　
　　 7　　　　　　 239　　61750　
　　 1　　　　　　 279　　61625　
　 115　　 -15　　 310　　61500　
　　44　　 -88　　 267　　61375　
　　 7　　-241　　 289　　61250　
　　 2　　 -65　　 325　　61125　
　 416　　 -15　　 420　　61000　
　　 5　　-110　　 375　　60750　
　 124　　　+5　　 535　　60500　
　　54　　　　　　 550　　60375　
　　 9　　-265　　 525　　60250　
　　 7　　 -70　　 605　　60125　
　 292　　 -20　　 700　　60000　　2075 　　+125　　　 1　
　　 2　　-340　　 700　　59875　
　　 1　　-215　　 665　　59750　
　　85　　 +55　　 915　　59500　　1375 　　-265　　　 1　
　　 2　　-375　　 855　　59375　
　　　　　　　　　　　　　59250　　1370 　　 -50　　　 5　
　　 1　　　-5　　1075　　59125　
　 120　　　+5　　1150　　59000　　1130 　　-175　　　20　
　　 4　　-285　　1290　　58750　　1010 　　-200　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　58625　　1070 　　-115　　　 2　
　　48　　 +20　　1420　　58500　　 915 　　-150　　　48　
　　 4　　-340　　1170　　58250　　 905 　　-120　　　 7　
　　52　　 -80　　1620　　58000　　 765 　　-105　　　84　
　　　　　　　　　　　　　57875　　 740 　　 -90　　　 7　
　　 5　　-200　　2075　　57500　　 600 　　-100　　　61　
　　　　　　　　　　　　　57250　　 580 　　-110　　　 2　
　　 1　　 +45　　2455　　57000　　 480 　　 -95　　 176　
　　　　　　　　　　　　　56875　　 660 　　 +75　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　56750　　 460 　　 -90　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　56625　　 440 　　 -35　　　 3　
　　 4　　　　　　2345　　56500　　 380 　　-110　　　90　
　　　　　　　　　　　　　56375　　 400 　　 -95　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　56250　　 345 　　-100　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　56125　　 495 　　 +80　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　56000　　 310 　　 -70　　 182　
　　　　　　　　　　　　　55875　　 465 　　 +65　　　 1　