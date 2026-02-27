日経225オプション3月限（27日日中） 6万5000円コールが出来高最多827枚
27日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は9286枚だった。うちコールの出来高が4848枚と、プットの4438枚を上回った。コールの出来高トップは6万5000円の827枚（9円安34円）。プットの出来高トップは5万5000円の277枚（51円安213円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 0 1 75000
21 0 1 72500
77 -1 3 70000
5 +1 4 69500
26 0 4 69000
9 +1 7 68500
147 -2 7 68000
32 -1 10 67500
193 -3 12 67000
24 -7 12 66500
188 -2 21 66000
106 -8 26 65500
827 -9 34 65000
132 -12 45 64500
511 -17 62 64000
208 -20 81 63500
450 -24 116 63000
165 -26 159 62500
311 -28 217 62000
7 239 61750
1 279 61625
115 -15 310 61500
44 -88 267 61375
7 -241 289 61250
2 -65 325 61125
416 -15 420 61000
5 -110 375 60750
124 +5 535 60500
54 550 60375
9 -265 525 60250
7 -70 605 60125
292 -20 700 60000 2075 +125 1
2 -340 700 59875
1 -215 665 59750
85 +55 915 59500 1375 -265 1
2 -375 855 59375
59250 1370 -50 5
1 -5 1075 59125
120 +5 1150 59000 1130 -175 20
4 -285 1290 58750 1010 -200 8
58625 1070 -115 2
48 +20 1420 58500 915 -150 48
4 -340 1170 58250 905 -120 7
52 -80 1620 58000 765 -105 84
57875 740 -90 7
5 -200 2075 57500 600 -100 61
57250 580 -110 2
1 +45 2455 57000 480 -95 176
56875 660 +75 6
56750 460 -90 8
56625 440 -35 3
4 2345 56500 380 -110 90
56375 400 -95 2
56250 345 -100 4
56125 495 +80 1
56000 310 -70 182
55875 465 +65 1
