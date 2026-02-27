日経225オプション5月限（27日日中） 6万5000円コールが出来高最多35枚
27日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は103枚だった。うちコールの出来高が54枚と、プットの49枚を上回った。コールの出来高トップは6万5000円の35枚（15円安610円）。プットの出来高トップは5万7750円の20枚（90円高2260円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 0 50 75000
1 -56 220 68000
35 -15 610 65000
16 2040 59500
57750 2260 +90 20
55625 1550 4
46250 350 6
38500 118 +5 2
38000 113 1
30000 40 1
27000 30 9
22000 10 1
20000 10 1
18000 7 0 1
16000 6 -4 2
12000 2 1
株探ニュース
