　27日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は103枚だった。うちコールの出来高が54枚と、プットの49枚を上回った。コールの出来高トップは6万5000円の35枚（15円安610円）。プットの出来高トップは5万7750円の20枚（90円高2260円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 2　　　 0　　　50　　75000　
　　 1　　 -56　　 220　　68000　
　　35　　 -15　　 610　　65000　
　　16　　　　　　2040　　59500　
　　　　　　　　　　　　　57750　　2260 　　 +90　　　20　
　　　　　　　　　　　　　55625　　1550 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　46250　　 350 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　38500　　 118 　　　+5　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　38000　　 113 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　40 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　27000　　　30 　　　　　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　22000　　　10 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　10 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　18000　　　 7 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　16000　　　 6 　　　-4　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　12000　　　 2 　　　　　　　 1　


株探ニュース