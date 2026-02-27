

日経平均株価

始値 58606.03

高値 58924.17

安値 58130.57

大引け 58850.27(前日比 +96.88 、 +0.16％ )



売買高 31億818万株 (東証プライム概算)

売買代金 9兆9030億円 (東証プライム概算)



-----------------------------------------------------------------



■本日のポイント



１．日経平均は96円高と4日続伸、幅広く買われ最高値更新

２．前日の米国はエヌビディアの下落が嫌気されハイテク株安に

３．日経平均は一時600円超の下落も後場に入りプラス圏浮上

４．ファストリや任天堂、ソニーＧ、三菱重などが値を上げる

５．アドテストや東エレクが売られ、スクリンや日東紡が軟調



■東京市場概況



前日の米国市場では、NYダウは前日比17ドル高と3日続伸した。エヌビディア が下落もソフトウエアやIT関連銘柄が相場の支えとなった。



東京市場では、日経平均株価は4日続伸。幅広い業種が買われ、日経平均は3日連続で最高値を更新した。



前日の米株式市場では、半導体関連株などが売られナスダック指数が下落した。エヌビディア の決算は好調だったものの同社の株価は下落したことが嫌気された。これを受けた東京市場も日経平均は下落してスタート。アドバンテスト<6857>や東京エレクトロン<8035>などが下落し、日経平均は一時600円を超す下落となった。しかし、売り一巡後は下値に買いが流入。後場に入り日経平均はプラス圏に浮上した。石油や建設、鉄鋼などが堅調。東証33業種別では精密機器を除く32業種が上昇した。東証プライム市場の9割の銘柄が上昇した。TOPIXは12日につけた最高値（3882.16）を約2週間ぶりに更新した。



個別銘柄では、ファーストリテイリング<9983>や任天堂<7974>、ソニーグループ<6758>、三菱重工業<7011>が高く、住友金属鉱山<5713>や三井金属<5706>が買われた。イビデン<4062>やＪＸ金属<5016>が値を上げ、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306>や三井住友フィナンシャルグループ<8316>も堅調。ユニチカ<3103>や旭ダイヤモンド工業<6140>が急伸した。



半面、キオクシアホールディングス<285A>やディスコ<6146>、ソフトバンクグループ<9984>が安く、ＳＣＲＥＥＮホールディングス<7735>や楽天銀行<5838>が売られた。ＨＯＹＡ<7741>や日東紡績<3110>が値を下げ、東京地下鉄<9023>や荏原<6361>、アサヒグループホールディングス<2502>が軟調だった。



日経平均へのプラス寄与度上位5銘柄はファストリ <9983>、コナミＧ <9766>、ソニーＧ <6758>、信越化 <4063>、住友鉱 <5713>。5銘柄の指数押し上げ効果は合計で約224円。

日経平均へのマイナス寄与度上位5銘柄はアドテスト <6857>、東エレク <8035>、ＳＢＧ <9984>、ディスコ <6146>、フジクラ <5803>。5銘柄の指数押し下げ効果は合計で約606円。うち341円はアドテスト1銘柄によるもの。



東証33業種のうち32業種が上昇し、下落は精密機器のみ。上昇率の大きかった上位5業種は(1)石油・石炭、(2)鉱業、(3)建設業、(4)水産・農林業、(5)その他製品。一方、上昇率の小さかった5業種は(1)陸運業、(2)情報・通信業、(3)不動産業、(4)空運業、(5)海運業。



■個別材料株



△タスキＨＤ <166A> [東証Ｇ]

東証プライム市場への市場区分変更を申請。

△コーディア <190A> [東証Ｇ]

「ロゴセキブ」の拡大コホート開始を発表。

△テクミラ <3627> [東証Ｓ]

円建てステーブルコイン発行のＪＰＹＣへの出資が株価刺激。

△デンカ <4061> [東証Ｐ]

29年3月期に営業利益450億円目指す経営計画フェーズ2を策定。

△Ｗｅｌｂｙ <4438> [東証Ｇ]

ＴＩＳ <3626> と業務提携契約を締結。

△ＵＡＣＪ <5741> [東証Ｐ]

エフィッシモ･キャピタルの保有割合上昇で思惑。

△京都ＦＧ <5844> [東証Ｐ]

「任天堂が政策株縮減へ3000億円売り出し」との報道。

△中村超硬 <6166> [東証Ｇ]

26年3月期に関係会社株式売却益を計上へ。

△ＡＣＳＬ <6232> [東証Ｇ]

ドローン向けＡＩ技術開発をＰＦＮに委託。

△ソニーＧ <6758> [東証Ｐ]

自社株買い取得枠を再拡大。



▼ＵＳＭＨ <3222> [東証Ｓ]

26年2月期業績予想を最終赤字へ下方修正。

▼アドテスト <6857> [東証Ｐ]

米エヌビディア 株安を受けてAI･半導体関連に売り。





東証プライムの値上がり率上位10傑は(1)邦チタ <5727>、(2)ユニチカ <3103>、(3)オプトラン <6235>、(4)旭ダイヤ <6140>、(5)日本コークス <3315>、(6)東洋エンジ <6330>、(7)大平金 <5541>、(8)住友鉱 <5713>、(9)日本ＭＤＭ <7600>、(10)ＤＯＷＡ <5714>。

値下がり率上位10傑は(1)楽天銀 <5838>、(2)東京精 <7729>、(3)アドテスト <6857>、(4)ディスコ <6146>、(5)弁護士ＣＯＭ <6027>、(6)ローツェ <6323>、(7)芝浦 <6590>、(8)山一電機 <6941>、(9)スクリン <7735>、(10)ＨＯＹＡ <7741>。



【大引け】



日経平均は前日比96.88円(0.16％)高の5万8850.27円。ＴＯＰＩＸは前日比58.34(1.50％)高の3938.68。出来高は概算で31億818万株。東証プライムの値上がり銘柄数は1443、値下がり銘柄数は120となった。東証グロース250指数は777.70ポイント(28.67ポイント高)。



［2026年2月27日］





株探ニュース

