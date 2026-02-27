豊島心桜、“肉感的”グラビアで妖艶な表情 服の上からわかる“たわわ”カットも
俳優でグラビアアイドルの豊島心桜が、3月2日発売の水着グラビアムック『BLT MONSTER Round 7』（東京ニュース通信社）の表紙を飾る。
【写真】ボディラインあらわ！“服の上からわかる”圧倒的なグラビアを披露した豊島心桜
表紙および巻頭グラビアを飾るのは、彗星のごとくグラビア界に現れ、一躍シーンの中心へと躍り出た豊島心桜。今号では、24ページにわたるロンググラビアを披露する。切なさとはかなさを内包した表情を引き出すべく、モダンなスタジオを舞台に撮影。まるで空間を漂うかのような佇まいと、作り込まない自然体の美しさを丁寧に切り取った。
通常版では、妖艶なメイクをまとい、真っ直ぐにこちらを見つめる強い眼差しが印象的なカットを採用。被写体の内面に踏み込む“BLT MONSTER”ならではのアプローチで、その奥に秘めた輝きと存在感を鮮烈に映し出している。一方、限定表紙版は、ヘッドホンを身に着け、白い光がやわらかく差し込むシーンを切り取った一枚に。静謐な空気をまといながら、どこかはかなさも感じさせる独特の表情が心を掴む。光と余白が織りなす世界観の中で、豊島の新たな一面を提示する限定カバーとなった。
いま最も勢いに乗る豊島心桜の“現在地”と、新たな表現を存分に堪能できる内容となっている。
豊島は、2003年9月25日生まれ、新潟県出身。俳優だけでなく、23年11月に『週刊プレイボーイ』でグラビアデビューを果たすと、キュートなルックスと破壊力バツグンのプロポーションで人気を博している。
「BLT MONSTER」は、女性の肉感、肌感、質感、そして、そこから浮き彫りになる人間性をとらえ、彼女達の奥底に眠る“怪物”に迫ることをコンセプトにした水着グラビアムック。まさに“モンスター”級と呼ぶべきスケッチブックサイズの大迫力のB4判型、そして18P以上の大ボリュームで現在のグラビアシーンで活躍する女性を掲載している。
同号には、裏表紙には岸みゆ（#ババババンビ）、中面には山崎あみ、山田かな、さくらもも（Toi Toi Toi）が登場する。
【写真】ボディラインあらわ！“服の上からわかる”圧倒的なグラビアを披露した豊島心桜
表紙および巻頭グラビアを飾るのは、彗星のごとくグラビア界に現れ、一躍シーンの中心へと躍り出た豊島心桜。今号では、24ページにわたるロンググラビアを披露する。切なさとはかなさを内包した表情を引き出すべく、モダンなスタジオを舞台に撮影。まるで空間を漂うかのような佇まいと、作り込まない自然体の美しさを丁寧に切り取った。
いま最も勢いに乗る豊島心桜の“現在地”と、新たな表現を存分に堪能できる内容となっている。
豊島は、2003年9月25日生まれ、新潟県出身。俳優だけでなく、23年11月に『週刊プレイボーイ』でグラビアデビューを果たすと、キュートなルックスと破壊力バツグンのプロポーションで人気を博している。
「BLT MONSTER」は、女性の肉感、肌感、質感、そして、そこから浮き彫りになる人間性をとらえ、彼女達の奥底に眠る“怪物”に迫ることをコンセプトにした水着グラビアムック。まさに“モンスター”級と呼ぶべきスケッチブックサイズの大迫力のB4判型、そして18P以上の大ボリュームで現在のグラビアシーンで活躍する女性を掲載している。
同号には、裏表紙には岸みゆ（#ババババンビ）、中面には山崎あみ、山田かな、さくらもも（Toi Toi Toi）が登場する。