HANA、メンバー全員作詞作曲「ALL IN」テレビ初披露「本当に体力勝負」 今夜放送『Mステ』見どころ
テレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』（後9：00）が、きょう27日に放送される。それに先立って、見どころが公開された。
【写真】HANA、M!LKも！27日放送『Mステ』出演者
HANAは、初めてメンバー全員で作詞作曲した楽曲「ALL IN」をテレビ初披露。25日にCDリリースされた1stアルバム『HANA』に収録されている同曲は、ギターサウンドを基調とした挑戦的な楽曲で、HANAらしい力強さ・クールさが全面に詰め込まれた、HANAの新たな代表曲となりそうな1曲となっている。最新楽曲の披露に「初パフォーマンスなので、ダンスも歌も全部に注目してほしい」とMOMOKA。JISOOは「初のヘッドセットパフォーマンスも注目」、NAOKOも「THE バイブスアゲが感じられるところがお気に入りです！特にサビは今までで一番キャッチーで、コレオも本当に体力勝負なものとなりました！」と見どころを語っている。
プロデューサーでもある、ちゃんみなから「アルバムのタイトル曲はみんなで制作に挑戦してほしい」と言われ、メンバー全員での作詞作曲に挑んだという「ALL IN」。CHIKAは「もともとクリエイティブにも挑戦したかったのでうれしかった」と話し、YURIも「みんなで横に並びながらリリックを書いたり、ブースに入った時にいいフロウが出たらみんなで盛り上がる感じがすごく楽しかったです」と楽曲制作を振り返った。
テレビ初披露に向け、KOHARUは「私たちが楽しんでいることが視聴者の皆さんにも伝わればいいなと思います！」と気合十分。MAHINAも「コレオ初披露なのでかましていきたいと思います！私たちの感謝や想いが伝わったらうれしいです」と意気込みを語った。
斉藤和義は、松嶋菜々子主演の木曜ドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』の主題歌「鏡よ鏡」をテレビ初披露。松嶋からの応援コメントVTRも到着する。「鏡よ鏡」について、斉藤は「書き下ろしのお話をいただき、“正直者が馬鹿を見ない”という世界観を曲に表現しました。ドラマには今の時代に必要な大切なメッセージが隠れており、その想いを楽曲やパフォーマンスで伝えたいです」とコメント。「鏡よ鏡」のMVには、M!LKとして出演する佐野勇斗も出演しており、『Mステ』スタジオでの共演にも注目が集まる。
さらに、斉藤は、2011年に放送された松嶋の大ヒットドラマ『家政婦のミタ』の主題歌だった「やさしくなりたい」も8年ぶりに披露。同曲については「いろいろなものを失った人たちが再生していくお話だと知って、それを意識してこの曲を書きました。シリアスな場面も多いドラマだったので、歌が少しでも救いの要素になればいいなと思いました」と振り返っている。
Aぇ! group は2ndアルバムのサブリード曲「Fashion Killa▼（※▼＝ハート）」、sumikaはきょう27日公開の『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』主題歌「Honto」をテレビ初披露する。
さらに、アンジェラ・アキは「手紙 〜拝啓 十五の君へ〜」を12年ぶりに披露するほか、6年ぶりの出演となるm-floは、充電期間前最後の同番組出演で2001年リリースの名曲「come again」をパフォーマンスする。
【写真】HANA、M!LKも！27日放送『Mステ』出演者
HANAは、初めてメンバー全員で作詞作曲した楽曲「ALL IN」をテレビ初披露。25日にCDリリースされた1stアルバム『HANA』に収録されている同曲は、ギターサウンドを基調とした挑戦的な楽曲で、HANAらしい力強さ・クールさが全面に詰め込まれた、HANAの新たな代表曲となりそうな1曲となっている。最新楽曲の披露に「初パフォーマンスなので、ダンスも歌も全部に注目してほしい」とMOMOKA。JISOOは「初のヘッドセットパフォーマンスも注目」、NAOKOも「THE バイブスアゲが感じられるところがお気に入りです！特にサビは今までで一番キャッチーで、コレオも本当に体力勝負なものとなりました！」と見どころを語っている。
テレビ初披露に向け、KOHARUは「私たちが楽しんでいることが視聴者の皆さんにも伝わればいいなと思います！」と気合十分。MAHINAも「コレオ初披露なのでかましていきたいと思います！私たちの感謝や想いが伝わったらうれしいです」と意気込みを語った。
斉藤和義は、松嶋菜々子主演の木曜ドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』の主題歌「鏡よ鏡」をテレビ初披露。松嶋からの応援コメントVTRも到着する。「鏡よ鏡」について、斉藤は「書き下ろしのお話をいただき、“正直者が馬鹿を見ない”という世界観を曲に表現しました。ドラマには今の時代に必要な大切なメッセージが隠れており、その想いを楽曲やパフォーマンスで伝えたいです」とコメント。「鏡よ鏡」のMVには、M!LKとして出演する佐野勇斗も出演しており、『Mステ』スタジオでの共演にも注目が集まる。
さらに、斉藤は、2011年に放送された松嶋の大ヒットドラマ『家政婦のミタ』の主題歌だった「やさしくなりたい」も8年ぶりに披露。同曲については「いろいろなものを失った人たちが再生していくお話だと知って、それを意識してこの曲を書きました。シリアスな場面も多いドラマだったので、歌が少しでも救いの要素になればいいなと思いました」と振り返っている。
Aぇ! group は2ndアルバムのサブリード曲「Fashion Killa▼（※▼＝ハート）」、sumikaはきょう27日公開の『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』主題歌「Honto」をテレビ初披露する。
さらに、アンジェラ・アキは「手紙 〜拝啓 十五の君へ〜」を12年ぶりに披露するほか、6年ぶりの出演となるm-floは、充電期間前最後の同番組出演で2001年リリースの名曲「come again」をパフォーマンスする。