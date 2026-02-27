TTFC10周年記念『全東映特撮 あっち向いてホイ野球選手権大会』開催 キングオージャーやニンニンジャーのキャストが大集結
東映特撮ファンクラブがサービス開始から10周年を迎えたことを記念して、キャストバラエティの人気企画「あっち向いてホイ野球」の特別編、題して『全東映特撮 あっち向いてホイ野球選手権大会』の配信が決定した。TTFCオリジナル作品の出演者、東映特撮ファンにはおなじみのキャストやユニット、さらには作品の周年を記念して集まった“あのスーパー戦隊”もチームを結成して参戦決定。これまで交わることのなかった東映特撮のキャストが夢の対決。TTFC10周年を祝して大集結したチーム同士の戦いから目が離せない。
【画像】10周年で集まった『ニンニンジャー』チーム
放送中のニチアサ出演者による大人気キャストバラエティ企画「あっち向いてホイ野球」が、TTFC（東映特撮ファンクラブ）10周年を記念したスペシャル企画『全東映特撮 あっち向いてホイ野球選手権大会』として配信。10周年を記念した大会にふさわしく、全8チームが参戦したトーナメント形式で試合を行う。
初戦は『王様戦隊キングオージャー』でギラ／クワガタオージャーを演じた酒井大成、ヤンマ・ガスト／トンボオージャー役の渡辺碧斗、ヒメノ・ラン／カマキリオージャー役の村上愛花、シオカラ役の千綿勇平によって結成された「キングちゃん」チームに、『仮面ライダーアインズ withガールズリミックス』に出演した鳴海亜樹子役の山本ひかる、九堂りんね／仮面ライダーマジェード役の松本麗世、桜井沙羅／仮面ライダーハクビ役の志田音々、三日月ナユタ／仮面ライダーアインズ役の天翔天音による「ガールズリミックス」チームが挑戦。「あっち向いてホイ野球」の試合経験が豊富な「キングちゃん」チームを相手に、「ガールズリミックス」チームはどのような作戦で試合経験の差を埋めていくのかに注目だ。
第2試合は、女性チーム同士が白熱のバトルを展開。井坂仁美、秋田知里、鷲見友美ジェナの「仮面ライダーGIRLS」チームと、『ヨドンナ』シリーズの主役、ヨドンナを演じる桃月なしこと柿原瑞希役の西葉瑞希、ミコ役の森日菜美が結成した「ヨドンナ」チームが対決。ともにTTFCを10年間引っ張ってきた「仮面ライダーGIRLS」チームの絆が勝利をものにするのか、あるいは夢の続編制作（？）を懸けて大会に挑む「ヨドンナ」チームが白星を挙げるのか。
第3試合は、『仮面ライダーアウトサイダーズ』シリーズの前日譚とも言えるTTFCオリジナル『仮面ライダーゲンムズ ーザ・プレジデンツー』から出演している檀黎斗／仮面ライダーゲンム役の岩永徹也と、天津垓／仮面ライダーサウザンドアーク役の那智、『ep3／4／7』に出演してシリーズを盛り上げた橘朔也／仮面ライダーギャレン役の天野浩成による「アウトサイダーズ」チームと、『仮面ライダーゼッツ SERIES OF SISTER'S SUBSTORY エージェント美浪』で主役を務める万津美浪役の八木美樹に、富士見鉄也役の三嶋健太と南雲なすか役の小貫莉奈のコンビが加わった「仮面ライダーゼッツ」チームが対峙する。岩永徹也が監督として率いる「アウトサイダーズ」チームと、八木美樹が指揮する「仮面ライダーゼッツ」チームの試合は、双方のチームメイトの予想外のプレイによって、試合展開は驚きの方向に。
第4試合は、『手裏剣戦隊ニンニンジャー』の伊賀崎天晴／アカニンジャー役の西川俊介、加藤・クラウド・八雲／アオニンジャー役の松本岳、松尾凪／キニンジャー役の中村嘉惟人、伊賀崎風花／シロニンジャー役の矢野優花、キンジ・タキガワ／スターニンジャー役の多和田任益が、テレビ放送10周年を経て久々に集合した「ニンニンジャー」チームとして勝負に挑む。一体どんなチームと対決するのか。詳細は後日解禁予定となっている。
