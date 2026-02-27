藤井 風、アディダス「SUPERSTAR」最新キャンペーンに登場「誰もが、自分自身をスーパースターであると感じるべき」
アディダスのスニーカー「SUPERSTAR（スーパースター）」の最新キャンペーンに、シンガー・ソングライターのFujii Kaze（藤井 風）が登場した。
【写真】かっこいい！アディダス「SUPERSTAR」×Fujii Kaze（藤井 風）のショットがたっぷり
アディダスのストリートスポーツウェアブランド「adidas Originals（アディダス オリジナルス）」が、ブランドの象徴的なスニーカーであるSUPERSTARの最新キャンペーンを開始。今回のキャンペーンでは、アメリカの俳優、サミュエル・L・ジャクソンが“自分のスーパースター”を探す旅を描く。舞台は“時の流れが存在しない架空のホテル”。そこでサミュエル・L・ジャクソンがSUPERSTARを身に着けてカルチャーを牽引するアイコンたちと出会っていく。
日本では、Fujii Kazeが本キャンペーンに登場。時の流れが存在しない架空のホテルをテーマにした空間で、時代にしばられないクリエイティビティと価値観を持つアイコンとしての存在感を放っている。インタビューでは「誰もが、自分自身をスーパースターであると感じるべき」と語っている。本キャンペーンはグローバルに展開され、グローバル＆国内コンテンツの配信や、原宿を中心にした屋外広告、フォトエリアなども展開される予定だ。
SUPERSTARは、バスケットボールシューズとして誕生し、ストリートウェアのパイオニアたちに愛されながら世代を超えて支持を集めてきた。さまざまな時代の自己表現やスタイル、オーセンティシティを体現するアイコンとして進化を続けている。
今回のキャンペーンでは俳優のサミュエル・L・ジャクソンがカムバック。さらに、グローバルなミュージックアイコンのJENNIEやベイビー・キーム、オリビア・ディーン、ファッションアイコンのケンダル・ジェンナー、サッカー界からはラミン・ヤマル、NBA屈指のスター選手・ジェームス・ハーデン、伝説的スケーターのタイショーン・ジョーンズが、それぞれのフィールドで“自分自身のスーパースター像”を体現する。
今回は、アパレルのトーンや素材感をさりげなく刷新し、スタイリングをアップデート。ノスタルジックなスタイルに最新のテーラリングを掛け合わせ、すっきりと洗練されたシルエットを提案している。さらにクラシックなブラック＆ホワイトを基調に、目を引く印象的なレッドのアクセントを加えることで、力強いコントラストを生み出している。
メンズでは、アディダスを象徴するスリーストライプスをあしらい、ゆったりとしたシルエットにレッド、ブラック、ホワイトのカラーブロックで仕上げたトラックスーツを展開。さらに定番になりつつあるデニムをはじめ、ニュートラルカラーのTシャツやジャカードジャージーなどをラインナップする。
ウィメンズからは、さまざまなマテリアルやカラーを使用したトラックトップが登場。そのほかにも、洗練されたシンセティックレザーを使用したジャケット、スカートのセットアップや、軽やかなクロシェ編みのバージョンなど多彩なラインナップを展開。スポーツとストリートファッションの境界を横断するスタイルを打ち出している。
