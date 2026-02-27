韓国芸能界に、ビッグカップルが誕生した。少女時代のティファニーと、ドラマ「ミセン」「六龍が飛ぶ」などで知られる俳優のピョン・ヨハンが婚姻届を提出し晴れて夫婦になったと２７日、ピョン・ヨハンの所属事務所・ＴＥＡＭＨＯＰＥが報道資料を通して発表した。ティファニーは少女時代メンバーで、既婚者第１号となる。

同社は「俳優のティファニー・ヨンとピョン・ヨハンは本日、互いに対する深い信頼と愛に基づき婚姻届を提出しました」「（昨年の交際発表から）続く知らせで、もしかすると疲労感を抱くのではないかと気遣う気持ちもありますが、２人の『いつも大きな愛で見守ってくださるファンの皆さんへ、真っ先にこのニュースを伝えたい』という思いを尊重し、こうしてお伝えすることになりました」と報告。

結婚式については「現時点では具体的な時間や場所など確定しているものはなく、今後家族で集まり、感謝の思いを分かち合う礼拝形式の簡素な結婚式を慎重に検討している段階です」とした。続けて「人生の新たな旅を始める２人は、これまでもらってきた愛と応援を胸に刻み、より成熟な姿で恩返しをしようとしています」「関心を寄せてくださることを心より感謝し、２人が愛の道を堂々と歩むことができるよう、あたたかく見守っていただければ幸いです」と伝えた。

ティファニーとピョン・ヨハンは、２０２４年５月に公開されたディズニープラス「サムシクおじさん」で共演後、交際へと発展。昨年末に「結婚を前提に交際している」と公式に発表していた。