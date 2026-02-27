スポニチ

　◇米女子ゴルフツアー　HSBC女子世界選手権第2日（2026年2月27日　シンガポール　セントーサGC＝6793ヤード、パー72）

　第2ラウンドが行われ、3位から出た山下美夢有（24＝花王）は4バーディー、3ボギーの71で回り、通算5アンダーで11位に後退した。首位と4打差で週末を迎える。

　ともに18位から出た前回大会2位の古江彩佳（25＝富士通）と竹田麗央（22＝ヤマエグループHD）は69で回り、4アンダーで19位となった。

　馬場咲希（20＝サントリー）と西郷真央（24＝島津製作所）は69で回り、3アンダーで28位から24位に浮上した。

　68の勝みなみ（27＝明治安田）、69の岩井千怜（23＝Honda）は2アンダーで27位に並んだ。

　68で回った岩井明愛（23＝Honda）は1アンダーで33位に上がった。

　71の吉田優利（25＝エプソン）は3オーバーで58位。75の笹生優花（24＝アース製薬）は5オーバーで66位だった。

　オーストン・キム（25＝米国）が69で回り、9アンダーで単独首位を守った。