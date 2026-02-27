【米女子ゴルフ】山下美夢有は71で11位後退 古江彩佳と竹田麗央が19位 HSBC女子世界選手権
◇米女子ゴルフツアー HSBC女子世界選手権第2日（2026年2月27日 シンガポール セントーサGC＝6793ヤード、パー72）
第2ラウンドが行われ、3位から出た山下美夢有（24＝花王）は4バーディー、3ボギーの71で回り、通算5アンダーで11位に後退した。首位と4打差で週末を迎える。
ともに18位から出た前回大会2位の古江彩佳（25＝富士通）と竹田麗央（22＝ヤマエグループHD）は69で回り、4アンダーで19位となった。
馬場咲希（20＝サントリー）と西郷真央（24＝島津製作所）は69で回り、3アンダーで28位から24位に浮上した。
68の勝みなみ（27＝明治安田）、69の岩井千怜（23＝Honda）は2アンダーで27位に並んだ。
68で回った岩井明愛（23＝Honda）は1アンダーで33位に上がった。
71の吉田優利（25＝エプソン）は3オーバーで58位。75の笹生優花（24＝アース製薬）は5オーバーで66位だった。
オーストン・キム（25＝米国）が69で回り、9アンダーで単独首位を守った。