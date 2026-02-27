2月26日、女優の小芝風花が自身のInstagramを更新。親友である女優の森高愛との島根旅行での浴衣姿ツーショットを披露し、ファンを陶酔させている。

小芝は《森高の愛さんと のんびり島根旅行》とつづり、島根県出雲市の玉造温泉街での浴衣姿のツーショットや同市の稲佐の浜で弁天島をバックにしたツーショットなどを公開した。

芸能記者が言う。

「2人は高校の同級生で、位置情報を共有するほどの大親友です。お互いのInstagramにたびたび登場し、ツーショットを披露しています。冬休みには、2人で東京都新宿区の花園神社や花園神社境内摂社である芸能浅間神社に初詣するのが毎年の恒例行事となっているそうです。小芝さんはインタビューなどで、（プライベート旅行で）47都道府県を制覇したい、などと語っており、今回の島根旅行もその一環かもしれません」

コメント欄にはファンから

《浴衣姿可愛すぎます 温泉旅行いいですね》

《おふたりの旅行はいつも自然体で楽しそうでほっこりします 47都道府県制覇の夢が少しずつ叶っていきますね…》

《47都道府県制覇の旅順調に進んでますね! 親友の愛ちゃんとかけがえの無い幸せ時間のお裾分けありがとうございました》

などと熱い声援が寄せられている。

「今年の1月4日のInstagramでは小芝さんが《愛初めしてきました 2枚目は愛納めのときの 色違いのイヤマフ編んだの 今年もたくさん遊ぶんだーっっ》と投稿し、ツーショットを披露。年末年始を森高さんとともに過ごしたことが話題になっていました」

2026年も快進撃が続く小芝。彼女と森高の笑顔で日本地図が埋め尽くされることだろう。