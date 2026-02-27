2月24日、日本武道館で開催されたアイドルイベント『IDOL FES 天下一武道館2026』が波紋を広げている。

発端は、YouTube『令和の虎』で神田みつき氏が「毎年、武道館で日本最大のアイドルフェスを開催したい」と掲げ、5000万円を獲得したことだ。

「神田氏はアニソンバーなどを展開する会社の代表で、自身も地下アイドルやプロデューサーとして活動。その構想が実現し、地下アイドル15組が出演しました。ただ当日は空席が目立った写真が拡散。“ホリエモン”こと堀江貴文氏の出演もあり、『武道館をビジネス利用しているのでは』との声が上がったのです。神田氏も《総来場は4000人は超えてはいましたが10,000人はほど遠い結果》と認めています」（芸能記者）

さらにライブ当日の深夜、クロちゃんが自身のXで《夢の舞台の価値を下げないでほしい》と投稿。名指しこそ避けているものの、今回のフェスを示唆しているとの見方が広がっている。

「これに反応したのが、同フェスに出演し、クロちゃんが毎年主催するアイドルイベント『クロフェス』の常連でもある『新世界ギルドール』のプロデューサー・桜井みゆ氏です。《これを言ったら、今後でられないかもしれないけどメンバーのために言わせてください》と覚悟を決めながら《武道館は私たちにとって憧れの場所。価値が下がったという投稿はとても悲しかった》と胸中を吐露したのです」

このあとも桜井氏は、神田氏の挑戦を擁護しながら、《武道館が特別だというのならほかの武道館のもっとガラガラな音楽イベントや物販イベントはなにが違うんでしょうか？》と本音を爆発させた。

「また『新世界ギルドール』のメンバー・桜倉蛍さんも自身のXで、《新世界ギルドールは武道館の夢を汚したとクロちゃんに言われてしまいました》と不満をあらわにしながら、《来てくれた人はみんな、楽しかったね、凄かったね、感動したよなど沢山褒めてくれました》と反論し、議論は拡大しています」

議論が紛糾するなか、改めて脚光を浴びているのが、Mr.Children・桜井和寿の言葉だ。

「大規模会場のイメージが強いミスチルですが、ブレイク後も武道館をツアー会場に選んできました。

2009年5月の東京公演では、8年ぶりに立った武道館への思いを吐露。『デビューする前に聴いてた大好きなミュージシャンのライブ音源は全部ここで撮っていた。だから特別な思い入れがある。富士山の頂上みたい』とあいさつし、『ヤッホー！』と絶叫し、“ロックの聖地”に戻ってきた喜びを爆発させました。

武道館は自らの手でつかむ“頂”だという象徴的な言葉です」（芸能プロ関係者）

武道館はビジネスや話題性で利用する「空間」なのか、実力で登り詰める「頂」なのか。アイドルフェスが引き起こした論争により“聖地の意味”が、問い直されている。