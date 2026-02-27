「即コーデが映える！」【しまむら】手持ちのトップスに重ねたい「大優勝アイテム」

「手持ちのトップスに飽きてきた」「コーデがマンネリ気味」そんなときは、プラスワンで着こなしの垢抜けを狙えるインナーを取り入れてみて。@chii_150cmさんが「即コーデが映える大優勝アイテム」と太鼓判を押す、【しまむら】の裾フリルトップスがおすすめです。

裾から見えるフリルが華やかなアクセントに

【しまむら】「TT*TOMOフリルTRPO」\1,089（税込）

@chii_150cmさんがセーターの下に重ねているのは、裾のフリルデザインがアクセントになったシアートップス。手持ちのセーターやスウェットシャツなどの下にレイヤードするだけで、裾からフリルが見えて大人可愛い着こなしに。上下シンプルなコーデにプラスワンすれば、おしゃれ度アップが狙えます。

一点投入でグンと着映え感がアップ

裾フリルトップスを重ねれば、スウェットシャツ × ジーンズのワンツーコーデもサマ見え。女性らしい印象に。シアー素材なので薄手でかさばりにくく、トップスとボトムスの間にオフホワイトカラーを挟むことで、抜け感も与えてくれます。

