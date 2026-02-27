NetflixがWBC中継のゲスト出演者を発表

3月5日から開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向け、動画配信大手のNetflix（ネットフリックス）は27日、中継のゲスト出演者を発表した。思わぬ名前が並びネット上のファンを驚かせている。

19日に発表された第1弾に続き、第2弾も豪華メンバーが出揃った。解説には高橋由伸氏、川崎宗則氏ら懐かしのスターに加え、昨年現役引退した中田翔氏も名前を連ねた。

今回はゲストも発表。第2回WBCで監督として日本を優勝に導いた原辰徳氏と、エースとしてMVPに輝いた松坂大輔氏、さらに前回大会、リードオフマンとして優勝に貢献したラーズ・ヌートバー（カージナルス）の出演も発表された。

現役選手であるヌートバーのゲスト出演など、ネット上のファンも驚きを隠せない様子だ。「またまたご冗談をって思ったらヌートバー居る」「みんな見てくれ」「解説に中嶋聡永久監督もッ！！」「ヌートバーまじか」「解説陣も豪華」「薮田吉井伊東素晴らしい」などの声が上がった。

今回ヌートバーは、オフに両足かかとの手術を受けた影響があり、代表入りを逃していた。



（THE ANSWER編集部）