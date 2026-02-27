足元から春を呼び込む。日常をドラマティックに彩る【最旬サンダル & ミュール】
いち早く春の装いにシフトさせるなら足元から。別注の至高のミュールやモードなリングサンダルなど、履くだけで気分が上がるプレシャスなサンダルをピックアップ。
ロンハーマン】美しいシルエットに酔いしれる。日常を格上げする至高のミュール
「サテンミュール」\121,000 【フランチェスコ ルッソ】
イタリア製シューズブランド【フランチェスコ ルッソ】と【ロンハーマン】の別注ミュール。2025年秋冬シーズンで高い評価を得たミュールをモカブラウンとダスティブルーの絶妙なニュアンスカラーでオーダー。計算され尽くした美しいシルエットは、足元に上品な華やぎを添えるだけでなく、普段パンプスを履き慣れない方でもストレスなく楽しめる極上の履き心地を実現しています。
【レイ ビームス】シルバーの輝きに視線集中。都会の夏をモードに駆けるリングサンダル
「トゥリング サンダル」各\18,480【ル・べルニ】※2026年4月上旬発売予定
【レイ ビームス】が別注した親指に配されたシルバーのリングパーツが目を惹く【ル・べルニ】のサンダル。ミニマルなフォルムの中にスタイリッシュなシルバーの輝きが加わり、装いを瞬時に洗練されたモードな表情へと引き上げます。絶妙な高さのキトゥンヒールが安定した歩行をサポート。
【シップス】さりげない抜け感を。ソックス合わせも自在なスリングバックサンダル
「SQ スリング バッグ」各\33,000【マノヴィエトスカーネ】
優しいスクエアトゥが特徴のスリングバッグのサンダル。ソックス合わせから、素足まで春から夏まで活躍します。
【ロデスコ】涼感メッシュが導く、大人の抜け感。軽やかに街を歩くフラットミュール
「メッシュスリッパ」各\7,480
繊細に編み込まれたメッシュ素材のフラットサンダルは、ナチュラルで軽やかな質感が装いに絶妙な抜け感とこなれ感をプラス。気軽なミュールタイプながら、通気性の良さと安定感のあるフラットソールで、長時間のお出かけもリラックスして履けるのが嬉しい。
【ロンハーマン】スウェードで嗜む。日常に溶け込む【トッズ】の贅沢なクロスベルト
「Leather Sandal SANDALO FOMMA 95L」\116,600【トッズ】
【トッズ】の新型クロスベルトサンダルに【ロンハーマン】別注モデルが登場。インラインでは表革であったのを、上質なスウェードへ変更。気品はそのままに、程よいカジュアルさを纏います。厚みのあるソールは履き心地がよく、街歩きを快適にサポートしながら、さりげないスタイルアップまで叶うのが嬉しい。
洗練されたサンダルを味方に、春の街へ。お気に入りの一足とともに、心弾む新しい季節の一歩を踏み出して。
※価格はすべて税込みです