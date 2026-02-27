研究で分かった！猫は飼い主より『他人のにおい』を長く嗅ぐ

2025年に発表された東京農業大学の研究により、猫は飼い主より「他人のにおい」を長く嗅ぐ傾向があると確認できました。

研究の対象になったのは、実際に飼われている30匹の猫たちです。

「飼い主のにおい」「他人のにおい」「無臭」の3種類のチューブを猫に嗅がせた結果、他人のにおいのチューブに強い反応を示したとのことです。

数字で見てみると、その違いは明確です。

飼い主のにおいを嗅ぐ時間は平均2.4秒なのに対し、他人のにおいを嗅ぐ時間は平均4.8秒と、2倍の差があったのです。

ちなみに、無臭のチューブを嗅ぐ時間は平均1.9秒と、最も短い結果となっています。

猫の高度な嗅覚

この研究では、猫がどんなふうににおいを嗅いでいるのかも記録しており、左右の鼻孔（鼻の穴）の使い分けに関する興味深い結果も見えてきました。

他人のにおいを嗅ぐときは右の鼻孔を、飼い主のにおいを嗅ぐときは左の鼻孔を使って嗅ぐ様子が見られたのです。

そして、他人のにおいの場合でも、慣れてくると「左の鼻孔」を使うという行動の変化も見られたのだとか。

こうした行動について、研究チームは「猫の嗅覚と脳の働きが関係している可能性がある」と説明しています。

具体的には、警戒が必要なにおいを処理するときには右脳へ、慣れ親しんだにおいを処理するときには左脳に伝達されていると考えられているのです。

飼い主のにおいを嗅ぐ時間が短いのはなぜ？

飼い主よりも見知らぬ人のにおいを長く嗅ぐという研究結果を聞くと「猫は飼い主には興味がないの？」と少し寂しく感じてしまうかもしれません。

しかし、実は猫が飼い主を警戒する必要を感じていない、つまりそれだけ信頼している証と捉えることもできます。

例外として考えられるのは、飼い主のにおいに何らかの変化が起こったときではないでしょうか。

筆者の愛猫も、お風呂上がりや外出後は念入りなチェックが入りがちです。

一方で、猫は飼い主の布団に潜り込んだり、服の上でくつろいだりすることもあります。

これは、そのにおいが既に安心できるものだと分かっているからこそ取る行動だと考えられるでしょう。

まとめ

東京農業大学による研究から、猫は、飼い主より見知らぬ人のにおいを長く嗅ぐ傾向があることが分かりました。

猫は、馴染みのあるにおいと未知のにおいを嗅ぎ分けており、その際には左右の鼻孔を使い分けるといった特徴的な行動も確認されています。

一方で、この研究では、特定の人物（飼い主）を正確に識別しているかどうかという点は、まだ明らかになっていません。

それでも、飼い主のにおいを短時間で済ませる行動は、警戒の必要がない存在として受け入れているからこそ現れるものと考えられます。

今後さらに研究が進むことで、猫が飼い主をどう感じているのかが、より具体的に分かってくるのかもしれません。