インスタグラムで表明

フィギュアスケート女子の2024年欧州選手権金メダリスト、ルナ・ヘンドリックス（ベルギー）が日本時間27日に自身のインスタグラムを更新。3月24〜29日の世界選手権（チェコ・プラハ）を欠場することを発表した。

ヘンドリックスはインスタグラムのストーリー機能で、ミラノ・コルティナ五輪の演技中の写真を添え、「世界選手権には出場しません」と表明した。

「今シーズンはスタートが早く厳しい戦いが続き、その過程でいくつかの小さな怪我とも向き合いました」と理由を説明し、「今シーズン受けたすべてのサポートと愛に、心から感謝しています」と結んだ。

日本人のファンも落胆。Xには「ルナヘン……まあそうやろなとは思うけどさみしいもんはさみしい……」「ルナヘンさんワールド欠場か… まだ怪我が治りきってなかったのかな」「ルナヘンは世戦でないのかー」「ルナヘンは出ないんだ…」などの声が上がっていた。

26歳のベルギー人スケーターは世界選手権で2022年銀メダル、2023年銅メダル。2024年は欧州選手権を制した。

3度目の五輪となったミラノではショートプログラム（SP）は7位発進したものの、フリーが15位と振るわず、合計199.65点で14位だった。



（THE ANSWER編集部）