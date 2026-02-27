人気コラボ再び！「パステル×ポムポムプリン」おしりプリンや限定のぬいぐるみセット発売 3・1から
人気コラボ再び！「パステル×ポムポムプリン」おしりプリンや限定のぬいぐるみセット発売 3・1から
全国に展開する「パステル」が、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」の30周年を記念したコラボレーションを開催する。3月1日（日）から4月30日（木）までの期間限定で、新作プリンやスイーツ、ぬいぐるみ付きセットなど多彩な商品を販売。コンビニエンスストアでは3月3日（火）より順次販売を開始する。
好評につき7年連続のコラボとなる今回は、“Harapeko♪Big Dream”をテーマに、“もっともっとおっきくなること”を夢見るポムポムプリンが、プリンを食べる夢の中のシーンを表現した商品などがラインアップする。
チョコの帽子を被ったポムポムプリンの「『ぼくプリン』プリン」（880円）や、おしりをイメージした2層仕立ての「”ぷりんぷりん”おしりプリン」（880円）が今年も登場する。
「ぬいぐるみパック」（2480円）は、おしりプリンとぼくプリン、コラボ限定の「もちもちぬいぐるみ」がセットになっている。「シュークリーム」（300円）は、なめらかプリンをイメージしたダブルクリーム仕立てになっている。
フルーツを飾った「しあわせたっぷりんア・ラ・モード」（880円）や、ココアパウダーでポムポムプリンを描いた「おえかきプリン〜スプーン〜」（500円）も3月31日（火）まで販売される。
コラボ焼き菓子もお目見えする。ラスクを食べて元気に走るポムポムプリンがパッケージに描かれた「さくさくラスク〜プリン風味〜」（1個172円／12枚入1944円）は、全8種（うちシークレット1種）のオリジナルシールがランダムで1枚付く。ほかにも「しっとりプリンケーキ」（1個300円／8個入2400円）や「ふわふわプリンブラウニー」（1個240円／8個入1920円）がオリジナルパッケージで登場する。
ラスク・プリンケーキ・ブラウニーを詰め合わせた「ポムポムプリンの焼き菓子3種アソート」（800円）は、パッケージの側面に切り取って楽しめるポムポムプリンがデザインされている。
プリンや焼き菓子、ぬいぐるみ、ランダムのエコバッグ（全5種）が入った「まるっとおたのしみパック」（5200円）も販売される。
公式オンラインストアでは、ポムポムプリンの「もちもちクッション」や「まんまるクリームパン〜プリン風味、チョコ風味〜」が限定でセット販売される。
パステルとポムポムプリンのコラボ商品は、3月1日（日）から4月30日（木）まで、全国のパステル店舗で販売し、一部商品はコンビニエンスストアでも3月3日（火）より順次展開される。公式オンラインストア「オールハーツモール」では限定セットを取り扱う。なくなり次第終了。価格は税込み。
(C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663997