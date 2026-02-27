女優・板谷由夏が25日、自身のインスタグラムを更新。かつてのスーパーアイドルのヒット曲が頭の中で流れていることを明かした。



【写真】みんなの頭にも浮かんできた？ キレッキレのトシちゃん 足上げてるとこ

「トシちゃんこと田原俊彦氏の 抱きしめてtonightが ずーっと脳内を流れていて どうしたらいいかわからない。 どこで拾ってきたんだ、あたし。」と記した。



福岡県出身の板谷は1975年6月生まれ。一方の田原は「哀愁でいと（NEW YORK CITY NIGHTS）」で80年に歌手デビュー。「抱きしめてTONIGHT」のリリースは88年4月で板谷は当時12歳ということになる。



板谷は「女友だちと話す時間が続いた。 色々ありんすね、ありんすよ。楽しもうね、がんばろうね と言ってバイバイする。 頑張ってない人はいない。みんな頑張ってるよ。」とつづり、最後は前向きに「さて、2月も終わるよ、エンジンかけようぜっつ。」と結んだ。



フォロワーからは「私もこないだ脳内で流れてました しかも足を上げる映像まで」「ワタシは本木雅弘さんの歌でした」「【イヤーワーム】というらしいです」など“あるある”談義も。「なんか笑えるー」「悩み事を隠すの 案外ヘタだね～ってコトですかね」といったコメントも寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）