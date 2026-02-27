キレのあるダンスで魅せながら熱唱する田原俊彦＝2013年

　女優・板谷由夏が25日、自身のインスタグラムを更新。かつてのスーパーアイドルのヒット曲が頭の中で流れていることを明かした。

　「トシちゃんこと田原俊彦氏の　抱きしめてtonightが　ずーっと脳内を流れていて　どうしたらいいかわからない。　どこで拾ってきたんだ、あたし。」と記した。

　福岡県出身の板谷は1975年6月生まれ。一方の田原は「哀愁でいと（NEW YORK CITY NIGHTS）」で80年に歌手デビュー。「抱きしめてTONIGHT」のリリースは88年4月で板谷は当時12歳ということになる。

　板谷は「女友だちと話す時間が続いた。　色々ありんすね、ありんすよ。楽しもうね、がんばろうね　と言ってバイバイする。　頑張ってない人はいない。みんな頑張ってるよ。」とつづり、最後は前向きに「さて、2月も終わるよ、エンジンかけようぜっつ。」と結んだ。

　フォロワーからは「私もこないだ脳内で流れてました　しかも足を上げる映像まで」「ワタシは本木雅弘さんの歌でした」「【イヤーワーム】というらしいです」など“あるある”談義も。「なんか笑えるー」「悩み事を隠すの　案外ヘタだね～ってコトですかね」といったコメントも寄せられていた。

