東京ディズニーシーでは、2026年4月15日(水)よりアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」が開催されます。

2026年4月14日(火)より、開催を記念したプログラム「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」の限定アイテムとして、スーベニアタンブラーが登場。

青色さがしの旅に出発するダッフィーたちの楽しそうな姿が描かれた、普段使いにもぴったりなアイテムです。

東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」スーベニアタンブラー

発売日：2026年4月14日(火)

価格：対象メニューにプラス 1,700円

販売場所：東京ディズニーシー／ケープコッド・クックオフ ほか

対象のソフトドリンクなどにプラス1,700円で付けることができるスーベニアタンブラー。

ファインド・ブルー号に乗って青色さがしに出発するダッフィー＆フレンズの様子が、ぐるりと一周デザインされています。

本体には、砂浜にあるきれいな石のきらきらした光りがラメで表現されており、光の加減で美しく輝きます。

爽やかなブルーのフタが付いているため、自宅やオフィスでのリラックスタイムに活躍してくれること間違いなしのアイテムとなっています。

ダッフィーたちと一緒に、きらきらと輝く青色を探す旅の気分を味わえるスーベニアドリンクボトル。

普段使いでも活躍すること間違い無しです☆

東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」スーベニアタンブラーの紹介でした。

