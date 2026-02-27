東京ディズニーシーでは、2026年4月15日(水)より「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」のアニバーサリーイベントが開催されます。

2026年4月14日(火)より、開催を記念したプログラム「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」のデザインが施されたスーベニアランチケースが登場。

「青色さがし」に出発するダッフィーたちの笑顔あふれるアートが、お食事の時間を楽しく彩ります。

東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」スーベニアランチケース

発売日：2026年4月14日(火)

価格：対象メニューにプラス 1,500円

販売場所：東京ディズニーシー／ケープコッド・クックオフ

東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」期間中に販売されるスーベニアランチケース

対象のセットメニューにプラス1,500円で付けることができる、便利なランチケースです。

表面には、みんなで協力して作り上げた「ファインド・ブルー号」に乗って、砂浜をゆっくりと進み始めるダッフィーたちの様子が全面にデザインされています。

青い海や空、きらきら光るかけらをイメージした爽やかなデザインは、パークでのランチタイムだけでなく、日常のサブバッグとしても活躍します。

25周年の祝祭感あふれるパークで、ダッフィーたちと一緒に旅をしているような気分になれる特別なスーベニア。

オリエンタルランド「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」スーベニアランチケースの紹介でした。

東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」の情報はこちらでまとめて紹介しています☆

