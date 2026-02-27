１９日、天津市の綿３クリエーティブ街区で新春フリーマーケットに参加する市民。（天津＝新華社配信）

【新華社天津2月27日】中国天津の歴史的な街区がリニューアルを経て、新たな消費のランドマークへと生まれ変わっている。春節（旧正月）連休（15〜23日）期間中、それぞれの特色を生かしたさまざまなイベントが行われ、大勢の人々でにぎわった。

河東区にある綿3クリエーティブ街区は連休中、お祝いムードに包まれ、新春のランタンが赤レンガの壁面を照らし、玩具市や古本市が軒を連ねた。同街区は市内を流れる海河の東岸に位置し、100年余りの歴史を持つ旧工場建屋と川沿いに新たに建てられた複合商業施設が調和している。2013年に街区の保全的アップグレード改修事業が始動し、旧工場建屋の体系的修復が行われた。修復は旧建屋を最大限保存しながら進められ、空間全体に歴史的な趣が満ちている。

街区の旧工場建屋にひっそりと構える「双魚座（うお座）ダイビングセンター」は消費者に人気の施設となっている。店主の李夢想（り・むそう）さんは「空間が広く構造もしっかりしている旧工場建屋は深水プールにぴったり」と強調。100年の歴史を持つ旧工場建屋は天津工業の歴史的な証しであり、ここで「新感覚」の店を開くのは非常に魅力的だと述べた。

人口1300万人を超す大都市、天津は、都市のリニューアルを中国が掲げる「現代的な人民都市」建設の重要な道筋と位置付けている。旧工場建屋から旧市街まで「眠れる資源」の数々が再び活性化され、天津の新たな消費のランドマークとなっている。

主要なレトロ街区は春節連休中、それぞれの特色を生かし、多様な形式のテーマ活動を打ち出した。

２１日、天津市にある意式風情区（イタリア街）の書店「鍾書閣」で新春イベントに参加する市民。（天津＝新華社配信）

天津市商務局消費促進処の賀暁陽（が・ぎょうよう）処長は「今年は商業・観光・文化・スポーツ・健康の多元的な資源を統合し、500余りの特色ある活動を企画した」と語った。

意式風情区（イタリア街）は古い洋館が街路に並び、夜になると柔らかな灯りが欧風建築の輪郭をくっきりと浮かび上がらせる。連休中は「イタリアの冬」と題したライトアップイベントが開かれ、イルミネーション輝く夜景が人々の目を楽しませた。

河北区の天美芸術街区では、赤レンガの壁面とステンドグラスが冬の日差しを受けて互いに引き立て合っている。市民や観光客は街角の彫刻の前で記念写真を撮り、トレンドショップで創作雑貨を購入していた。海河文化観光ベルトの中心部に位置するこのレトロ街区は、25年7月の開業から半年余りで、市内でも指折りの人気を誇る新たな消費ランドマークへと急成長した。

歴史的な街並みと消費の融合する中、レトロ街区は終始、機能の枠を広げており、都市の質の高い発展に持続的で生き生きとした原動力を注いでいる。（記者/馬博文、宋瑞）