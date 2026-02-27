ビンを抱えたダッフィー！東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」グミキャンディー、ミニスナックケース付き
東京ディズニーシーでは、2026年4月15日(水)より「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」が開催されます。
2026年4月14日(火)より、プログラム「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」から、ストーリーを象徴するミニスナックケースがラインナップ。
ダッフィーが大切に集めた「青色」の思い出を感じられる、遊び心たっぷりのアイテムです。
東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」グミキャンディー、ミニスナックケース付き
発売日：2026年4月14日(火)
価格：1,700円
販売場所：東京ディズニーシー／ケープコッド・クックオフ ほか
東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」期間中に販売されるグミキャンディー、ミニスナックケース付き。
砂浜で見つけたきらきら光る石たちを、ダッフィーがビンに集めている様子を表現したミニスナックケースです。
ストーリーの中でリーナ・ベルが指さした「きらきら光るわくわくのかけら」を、ダッフィーが一生懸命集めている可愛らしい姿が再現されています。
中に入ったグミキャンディーは、ダッフィーが大切そうに抱えているビンの中から取り出すことができる仕様です。
オリエンタルランド「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」グミキャンディー、ミニスナックケース付きの紹介でした。
続きを見る
東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」の情報はこちらでまとめて紹介しています☆
©Disney
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ビンを抱えたダッフィー！東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」グミキャンディー、ミニスナックケース付き appeared first on Dtimes.