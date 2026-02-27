ÆÈ¼«¡Ú¥Þ¥®¡¼»ÊÏº¡Ê79¡Ë¡Û ¡ÖÃ¯¤â½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤·Ý¡×¤ÎÅ¯³Ø¡¡¡ÖàÈ´¤±¤Æ¤ëá¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤Ê¤ó¤«¿ÍÀ¸¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡ÖºÃÀÞ¤â¤Í¡¢¤¤¤¤¤â¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ÇÄ¹Ç¯¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿¥Þ¥®¡¼»ÊÏº¤µ¤ó¡Ê79¡Ë¡£
¤â¤¦¤¹¤°80ºÐ¤Î»±¼÷¤ò·Þ¤¨¤ëº£¡¢TBS¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢Ã¯¤â½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤àÈ´¤±¤Æ¤ëá·Ý¤ÎÅ¯³Ø¤ä¡¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥×·à¾ì¤Ç¤Î²¼ÀÑ¤ß»þÂå¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤Î·Ý¿Í¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Íè·î¤Ç80ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¿´¶¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¥Þ¥®¡¼¤µ¤ó¤ÏÆÈ¼«¤Î¿ÍÀ¸´Ñ¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Þ¥®¡¼»ÊÏº¤µ¤ó
¡Ö¤¤¤ä¤¢¡¢¿ô¤¨¤¿¤é80¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÁ´Á³¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¤è¤¯ËÍ¤¬¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´°àú¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¢¤Î¡¢àÈ´¤±¤Æ¤ëá¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤Ê¤ó¤«¿ÍÀ¸¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎàÈ´¤±á¤¬Ä¹¤¯³èÌö¤¹¤ëÈë·í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¥®¡¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êàÈ´¤±¤Æ¤ëá¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤Î·Ý¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ÎàÈ´¤±á¤Ï¡Ö·×»»¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¥Þ¥®¡¼¤µ¤ó¤Ï¾Ð¤Ã¤ÆÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÉáÄÌ¡¢80ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È¤«¤Í¡×¤È¡¢¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¸À¤¦¤È¡¢¥Þ¥®¡¼»ÊÏº¤µ¤ó¤Ï¡¢50Ç¯¶á¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Å´ÈÄ¥Í¥¿¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÎ¢¤âÉ½¤â½Ä¼Ê¤Î¥Ï¥ó¥«¥Á¤ò¼ê¤ÎÃæ¤Ë´Ý¤á¤Æ¡¢·Ú¤¯Ùæ¤à¤È²£¼Ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¥Í¥¿¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î·Ý¤ò»Ï¤á¤¿Åö½é¤Ï¡Ö¡Ø¤½¤ì¤Ã¤Æ¤µ¡¢¥Þ¥®¡¼¤Á¤ã¤ó¡¢¼êÉÊ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ËÈóÆñ¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Þ¥®¡¼»ÊÏº¤µ¤ó
¡Ö¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Ï¡Ø¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÇÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¡£·Ý¤Ã¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Æ¤Í¡¢àÈ´¤±á¤Æ¤Æ¤â¡¢Ã¯¤â½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¤À¤«¤éÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤¢¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤âº®¤¶¤Ã¤Æ¤ÆÎÉ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤Ï¡ØÂÌ²Û»Ò²°¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¼êÉÊ»Õ¡Ù¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ÂÌ²Û»Ò²°¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢·ù¤¤¤Ê¥â¥Î¤âÇä¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤âÇã¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¡¢çÓ¤á¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¡Ø¹¥¤ß¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÂÌ²Û»Ò²°¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¼êÉÊ»Õ¤«¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¡¢»þ¡¹»×¤¦¤È¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î·Ý¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Í£°ìÌµÆó¤Î¡Ö¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥Þ¥®¡¼»ÊÏº¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï¤Í¡¢¥Þ¥Ë¥Ô¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¡Ø»Í¤Ä¶Ì¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶Ì¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ê¡¢È·¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦ËÜ³ÊÇÉ¤Î¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤ËÆ´¤ì¤Æ¡¢¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥®¡¼»ÊÏº¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁá¤á¤Ë¤½¤ì¤¬ºÃÀÞ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤Ë²È½ÐÆ±Á³¤Ç¾åµþ¤·¡¢·Ý¿Í¿ÍÀ¸¤ÎÁ°È¾14¡¢15Ç¯¤Û¤É¤Ï¥¹¥È¥ê¥Ã¥×·à¾ì¤¬¼ç¤ÊÉñÂæ¤Ç¤·¤¿¡£
¥Þ¥®¡¼»ÊÏº¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¹¥È¥ê¥Ã¥×·à¾ì¤Ã¤Æ¡¢1Æü¤Ë4²ó¡¢ÅÚÍËÆü¤Ï6²ó¤âÉñÂæ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Á³¤Ë¡¢À¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦·Á¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢ÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¤ò¸«¤ËÍè¤¿´ÑµÒ¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡Ø¸·¤·¤¤¤â¤Î¡Ù¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥®¡¼»ÊÏº¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃË¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é·ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¡£¤â¤¦Ê·°Ïµ¤¤ÇÊ¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø°ú¤Ã¹þ¤á¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡¢ÅöÁ³¡£¡×¤È¡¢Åö»þ¤ò²óÁÛ¡£
¤½¤¦¤·¤¿µÕ¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¡Ø¤â¤¦¤¹¤°¡Ê¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬¡Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¡×¾ì¤ò·Ò¤®¡¢»þ¤Ë¤Ï¡Ö³Ú²°¤Ë¤¢¤ë¿·Ê¹¤È¤«»¨»ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ì¸«¤Æ¡Ê»þ´Ö¤ò¡Ë20Ê¬¤â¤¿¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¡Ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¡Ê»¨»ï¤ä¿·Ê¹¤ò¡Ë¼è¤ê¤ËÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤Î·Ð¸³¤¬¡¢¸½ºß¤Î·ÝÉ÷¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¥Þ¥®¡¼»ÊÏº¤µ¤ó¤ÏÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Þ¥®¡¼»ÊÏº¤µ¤ó
¡Öº£¤Ç¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉñÂæ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢·ë¹½¼Õ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡¢¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£¤³¤Î¡ØÄã»ÑÀª¤Ê·ÝÉ÷¡Ù¤Ï¡¢²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤Î·Ð¸³¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¸·¤·¤¤²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤ò·Ð¤Æ³ÎÎ©¤·¤¿·Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥®¡¼»ÊÏº¤µ¤ó¼«¿È¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê³Ú¤Ê»Å»ö¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æº£¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢ÉñÂæ¤ÏÁ´Á³Èè¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤â¤ó¡£³Ú¤·¤¤¤À¤±¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ÎÍøÅÀ¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Í»ÄÌ¤¬Íø¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¥Õ¥©¥í¡¼¤Ç¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö²»³Ú¤Ë¡Ø¹ç¤ï¤»¤Æ¤ä¤ë¡Ù¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ç¼ºÇÔ¤¹¤ë¤È¡¢¤â¤¦¥Õ¥©¥í¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡Ø¼ºÇÔ¡Ù¤Ï¡Ø¼ºÇÔ¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤Èº£ÅÙ¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ø¤¢¤¢¡¢¼ºÇÔ¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¾Ð¤¤¤Ë¤â·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ÎÂçÊÑ¤µ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤ÎÅÀ¡¢¤³¤Î¡Ø¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ø¼ºÇÔ¡Ù¤â¡ØÀ®¸ù¡Ù¤â¤¢¤ó¤Þ¤ê´Ø·¸¤Ê¤¤¡£Ãê¾ÝÅª¤À¤«¤é¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«à¤ï¤¶¤È¤¢¤¢¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«á¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¡£¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖºÃÀÞ¤â¤Í¡¢¤¤¤¤¤â¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢¥Þ¥®¡¼»ÊÏº¤µ¤ó¤ÏÈù¾Ð¤ß¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ã¤Æ¡¢Â¿¾¯¼êÀè¤ò»È¤¦¤Ç¤·¤ç¡£¤Ç¡¢¡Ø¤·¤ã¤Ù¤ë¡Ù¤Ã¤ÆÆ¬¤â»È¤¦¤Ç¤·¤ç¡£¤À¤«¤éÂ¿Ê¬¡¢¥Ü¥±¤Ë¤¯¤¤¤È»×¤¦¤Î¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤Î¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¤â´«¤á¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£20Ê¬¤ä¤ë¤Ê¤é5Ê¬¤«10Ê¬¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤Ï¥×¥é¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡£¡×¤È¡¢·ò¹¯ÌÌ¤Ç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤âµó¤²¡¢¼þ°Ï¤ò¾Ð¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ø²¿ºÐ¤Þ¤ÇÉñÂæ¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤¿¤¤¤«¡Ù¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¥Þ¥®¡¼»ÊÏº¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¦¡¼¤ó¡¢¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤É¤³¤Ç¤â¹Ô¤¤Þ¤¹¤·¡¢¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ø¤â¤¦¤¤¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¤À¤±¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÇÀþ°ú¤¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¡Ø100ºÐ¤Þ¤Ç¸½Ìò¡Ù¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö100¤Þ¤Ç¤Ç¤¤¿¤éºÇ¹â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£90¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¹Ô¤±¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤À¤è¤Í¡×¡ÖMr.¥Þ¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥Ï¡¼¥É¤Ê»ö¤ò¤ä¤ë»þ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤Ç»à¤Í¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ê¤¢¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤Í¡¢¤·¤Ð¤é¤¯½ÐÍè¤½¤¦¤Ê¤Î¤è¡¢¤³¤ì¤¬¡£¡×¤È¡¢²º¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
à´°àúá¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¨¤ÆàÈ´¤±á¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡£
¼ºÇÔ¤â¡¢ºÃÀÞ¤â¡¢ÈãÈ½¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¤Ê¤¬¤éÉñÂæ¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë¡£
80ºÐ¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤Ï¾¯¤·¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ã¯¤â½ý¤Ä¤±¤º¡¢Ã¯¤«¤Î°ìÆü¤ò¾¯¤·¤À¤±·Ú¤¯¤¹¤ë¡£¥Þ¥®¡¼»ÊÏº¤µ¤ó¤ÎàÈ´¤±¤Æ¤ë·Ýá¤Ï¡¢º£Æü¤â¤É¤³¤«¤Ç¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
