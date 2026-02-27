サッカー日本代表DF長友佑都（39＝FC東京）の妻で女優の平愛梨（41）が27日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。長友の子育てについて語った。

司会の黒柳徹子は平について「なんと言っても日本代表のサッカー選手、長友佑都さんの奥さまでいらっしゃる」「今は4人の子供のお母さん。育児に仕事に奮闘中」と紹介した。

平は子供は8歳、6歳、4歳、2歳の男の子であるとし、長友の子育てについて問われると「夫は凄く子供たちのことを細かく気にかけてくれていて。“爪、伸びてるよ”とか。伸びていると思ったら、もう切ってくれるんですよ。耳掃除とかも、夫が遠征から帰ってきて、休む間もなく耳かきを2歳の子供が夫のところに持って行って、“パパやって”って言うと、その場ですぐ耳掃除してくれたり。気持ちいいみたい」と目を細めた。

「1人で4人連れて、“ちょっと広場でダッシュしてくるよ”とか言って」と出かけることもあると語り、「なかなか寝かしつけで時間がかかっちゃうので、“体力をいっぱい使わせなきゃ”って言って」と続けた。

また長友の遠征中には子供たちがいい子にしているようにと“ポイント制”があるとも明かし、長友が「今回の遠征で12日間ぐらいいないので、毎日ママに電話して、誰がいい子だったかって聞くから、そのいい子だった子は１ポイント、パパが12日後に帰ってくるまでに一番ポイントがたまった人には、いいおもちゃを買います」と話していると回顧した。

平は「そうすると、みんなお互いに“ポイント下がるよ”とか言って。今回はいい子にしてくれてました」と喜んだ。

長友の試合は観戦に訪れるとも語り「子供も連れて味の素スタジアムのときは行っていますね」と声を弾ませた。長友と手をつないで登場することもあり「その登場も、自分たちも選手になったつもりなのか、サポーターの人たちに手を振ったりとか、子供たちがテンション高くて」とほほ笑んだ。

長友は子供の観戦を喜んでおり「行くとやっぱり力が出るみたいで。子供たちも凄い一致団結している気がします」と笑顔で話した。

さらに母に子育てを手伝ってもらうこともあるという。「夫婦が一緒の仕事の時とかは、もう実家から。日曜、祝日は母に来てもらって見ててもらったり。普段もちょっと親友の手を借りたりしています」と語った。

安心だと言われると「そうですね。母だとご飯とかも全部作ってくれたりするので」「それは凄い助かります」と感謝した。