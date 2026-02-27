歌手でギタリストの布袋寅泰（64）が、生活の拠点にしているロンドンで撮影した写真を披露し、喜びの報告をつづった。

【映像】布袋寅泰、妻・今井美樹や娘との写真を披露

Instagramで「19回目の結婚記念日を祝して乾杯」とコメントし、妻で歌手の今井美樹（62）と結婚記念日をお祝いする様子や、23歳の長女の肩を抱いた親子ショット、ロンドンの自宅などを公開している布袋。

布袋寅泰、ハリウッド映画に出演したことを報告

27日には「いよいよ情報解禁です！ ハリウッド話題作『スマッシング・マシーン』に出演しています。ハリウッド作品とはクエンティン・タランティーノ監督の『KILL BILL』、テリー・ギリアム監督の『ラスベガスをやっつけろ』で音楽家として関わりを持ちましたが、スクリーンに出るのは初めてのこと。瞬きしたら見逃すくらい短いシーンですが、とても貴重な経験となりました」と、出演した映画の告知がラッピングされたロンドンバスの前での写真を披露している。

この投稿にファンからは「おぉぉぉぉーーー!!!!!」「すごすぎて涙でる」「映画、瞬きしないで見ます！」など、多くのコメントが寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）