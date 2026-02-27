元ＡＫＢ４８・ＳＫＥ４８の佐藤すみれが２７日にＳＮＳを更新。芸能事務所・ＮＲＣ ＰＲＯＤＵＣＴＩＯＮへの所属を報告した。

自身のインスタグラムに「ご報告」と書き出すと「ＮＲＣ ＰＲＯＤＵＣＴＩＯＮに所属する運びとなりました。 再び、芸能の世界で頑張ってまいります！！」と芸能事務所に所属することを発表した。続けて「アイドル、ママを経て、前よりレベルアップした今の私の姿を知っていただけたら嬉しいです。 得意としているプロデュース業等は継続し、一つ一つのお仕事を丁寧に取り組ませていただきます。」と記し、「色々なご縁があり、このような形で皆様の前に戻ってくることができました。新しいスタート！応援していただけたら嬉しいです！！ お問い合わせ、仕事依頼等お待ちしております」とコメントを残し、自身の写真とともに投稿した。

この投稿に「ええ！嬉しいです 応援してます！ 無理せず頑張ってください」「すーちゃん、おめでとうございます これからの活躍が楽しみです！新しいスタート応援しています」「私はいつもあなたを応援してきましたし、これからもずっと応援し続けます！あなたが再び芸能界で輝きを放つ姿を見るのが待ちきれません！！！」などの反応が寄せられている。

佐藤は２０１７年にグループを卒業し、２０年１２月に愛鷹と結婚。２１年６月２４日に第１子女児を出産している。