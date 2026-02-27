マンチェスターＣ、アーセナル、チェルシー、１８歳ＤＦが欲しい　アタランタ所属のアハノール巡り６４億円争奪戦

イングランド・プレミアリーグ強豪のマンチェスターＣ、アーセナル、チェルシーの３クラブが、アタランタ（イタリア）所属の１８歳ＤＦオネスト・アハノール獲得に興味を示していることが２７日までに明らかになった。

英サッカーサイト「コートオフサイド」によると、マンＣとアーセナルはすでに３５００万ユーロ（約６４億７５００万円）の移籍金を準備。チェルシーは少々出遅れてはいるが、現在クラブ内調整を急ぎ、アハノール争奪戦に参戦する構えを見せているという。

アハノールはアタランタでセリエＡ、欧州ＣＬに出場して存在感を示すと、プレミアリーグの強豪が注目。今季は左ＳＢで定着しているが、センターバック、ボランチでもプレー可能。プレーの幅広さ、スピード、そして強度も高く、戦略理解能力も高い。

しかも貴重な左利き。１８歳で頭角を現した能力と併せて、市場での価値はうなぎ登り。アタランタ側は少なくとも来季までアハノールを残留させたい意向というが、今後はプレミアリーグ３強が本気のアプローチを開始。両者のせめぎ合いに注目が集まる。