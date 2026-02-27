女優の久保田磨希が27日、自身のインスタグラムを更新。この日、53歳の誕生日を迎えたことを伝えた。

久保田は「本日、53歳になりました」と書き出し、「元気にお誕生日を迎える事ができました 中年最高！！日々50代を楽しんでます」と伝えた。

そして「ひとえに周りの皆様のおかげです」と感謝。今朝の起床時、「お誕生日おめでとう、プレゼントまだ用意できてないんだけど」という長女に、「朝起きたてにおめでとうって伝えてくれる娘に育っている事が最大のプレゼントだよ」と返したことを明かした。

「娘が定期テスト中なのでお誕生日ご飯などなどは来週なのですが、ケーキ食べたかったからメリーポピンズの稽古場でお稽古前に1人でガッツリ食べました」と告白。「美味でございますぅ」とケーキを前にした写真をアップし、「新しい歳もよろしくお願いします」とつづった。

この投稿に、女優の木村多江、小川菜摘、タレントの丸山桂里奈らが祝福のコメントを寄せた他、「素敵な一年になりますよう」「50代はまだまだお若いですよ これからも頑張って下さいませ」「可愛い娘さんからの言葉がサイコーのプレゼントですね」「ケーキ美味しそうです」などの声が集まった。

久保田は大学時代の先輩だった男性と06年に結婚、長女を出産した。