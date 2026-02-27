堀未央奈、黒髪ロング×セーラー服で雰囲気一変「現役にしか見えない」「透明感半端ない」と反響
【モデルプレス＝2026/02/27】元乃木坂46の堀未央奈が2月26日、自身のInstagramを更新。セーラー服姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】29歳元乃木坂46人気メン「現役にしか見えない」ファン衝撃のセーラー服姿
堀は「明日2／27（金）24：45〜 テレビ朝日 しくじり先生に出演します！」とテレビ朝日系『しくじり先生 俺みたいになるな！！』（毎月第4金曜深夜24時45分〜）への番組出演を告知。合わせて「姫山椿以来のセーラー服笑」と、映画『遺書、公開。』（2025年）で自身が演じた女子高生・姫山椿の名前を出しつつ「ぜひご覧ください」とつづり、サラサラのストレートロングヘアに、胸元に白いリボンのついたセーラー服という、女子高生姿のソロショットを披露している。
この投稿に、ファンからは「セーラー服姿が似合いすぎ」「現役にしか見えない」「透明感半端ない」「雰囲気が変わってびっくり」「姫山椿懐かしい」「永遠の女子高生」「全身が見たい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
