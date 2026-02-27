２７日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１６．２５ポイント（０．３９％）高の４１６２．８８ポイントと反発した。

中国経済対策の期待感が相場を支える流れ。中国では来週３月５日、全国人民代表大会（全人代、国会に相当）が開幕する。人民元相場の高止まりもプラス材料。中国当局が元高を抑制するスタンスを強めたにもかかわらず、外国為替市場では対米ドルの人民元が２０２３年３月以来の元高水準で推移している。指数は安く始まったが、下げ幅を徐々に縮小し、後場途中から買い優勢に転じた。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、レアメタル・非鉄関連の上げが目立つ。廈門タングステン業（６００５４９／ＳＨ）と広晟有色金属（６００２５９／ＳＨ）がそろって１０．０％（ストップ）高、中国北方稀土（６００１１１／ＳＨ）が５．６％高、洛陽モリブデン（６０３９９３／ＳＨ）が４．２％高、中国アルミ（６０１６００／ＳＨ）が１．９％高で引けた。航空・宇宙や軍需、先端製造業などで不可欠な戦略物資とされるタングステンの価格が過去最高を更新する中、金属市況全体の先高観が意識されている。

発電株も高い。上海電力（６０００２１／ＳＨ）が４．４％、大唐国際発電（６０１９９１／ＳＨ）が２．６％、華電国際電（６０００２７／ＳＨ）が２．４％、華能国際電力（６０００１１／ＳＨ）が２．１％ずつ上昇した。鉄鋼・産金株、エネルギー株、インフラ建設株、メディア関連株、不動産株、半導体株なども買われている。

半面、宇宙・軍需産業株はさえない。航空用エンジンメーカーの中航動力（６００８９３／ＳＨ）が４．３％、航空製品の中国航発航空科技（６００３９１／ＳＨ）が１．７％、航空宇宙・防衛電子製品の中航航空電子系統（６００３７２／ＳＨ）が１．２％、航空機開発・製造・販売の中航瀋飛（６００７６０／ＳＨ）が０．９％ずつ下落した。自動車株、消費関連株、銀行・保険株も売られた。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が０．６３ポイント（０．２４％）高の２６９．３９ポイント、深センＢ株指数が２４．０７ポイント（１．９５％）安の１２１１．４５ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）