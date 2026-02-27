MERCER bisのホワイトデー限定♡紅茶香る贅沢シフォンケーキ登場
ニューヨーク発のフードカルチャーやライフスタイルを発信するMERCER OFFICEの生キャラメルシフォンケーキ専門店「MERCER bis」から、ホワイトデー限定スイーツが登場します。2026年3月2日(月)～3月15日(日)までの期間限定で販売される「アールグレイ・ショコラ」は、紅茶の香りとショコラのコクが重なり合う特別な味わい。大切な人への贈り物にもぴったりな、季節感あふれる一品です♡
アールグレイ香る贅沢シフォン
米粉と卵白を使用したMERCER bisならではの“ふわもち”食感のシフォンケーキに、上品なアールグレイの香りを閉じ込めた特別な生地を使用。
口に入れた瞬間に紅茶の香りがふんわりと広がり、軽やかな口当たりを楽しめます。
パティシエが毎朝一から丁寧に焼き上げており、素材の魅力を活かした繊細な味わいも魅力。紅茶好きの方にもおすすめしたい、上質なシフォンケーキです。
ネスレ ミロ×東京ばな奈の限定シェイク復活！東京駅で味わう特別コラボ
ショコラと生キャラメルの絶妙な調和
パティシエが火入れを見極めたほろ苦い生キャラメルソースに、まろやかなミルクチョコレートを重ねたホワイトデー限定の特別なソースを使用。
甘さとビターさがバランスよく調和し、大人も楽しめる味わいに仕上がっています。
仕上げに添えたベリーの爽やかな酸味が全体を引き締め、食後でも軽やかに楽しめるのも魅力。お気に入りの紅茶と合わせれば、より豊かなティータイムを過ごせます♪
商品・販売情報
アールグレイ・ショコラ
価格：2,500円(税込)
販売期間：2026年3月2日(月)～3月15日(日)
販売店舗：MERCER bis SHIBUYA
ホワイトデーに特別な贈り物を
紅茶の香りとショコラの余韻が重なり合う「アールグレイ・ショコラ」は、季節限定ならではの特別感を楽しめるシフォンケーキ。上品な味わいと華やかな見た目は、ホワイトデーの贈り物にもぴったりです。
春の訪れを感じるスイーツとともに、大切な人と心ほどけるひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか♡