歌手・舞乃空、3・31にサンミュージック退所へ「多くの経験をさせていただき、本当にありがとうございました」
歌手の舞乃空（まのあ／20）が27日、自身のXを更新。3月31日でサンミュージックプロダクションを退所すると発表した。
【全身ショット】かわいい！セーラー服姿でパフォーマンスを披露した舞乃空
舞乃空は「ご報告です。3月31日をもちまして、契約終了に伴いサンミュージックプロダクションを退所いたします」と公表。「これまで支えてくださった関係者の皆様、応援してくださった皆様には心より感謝申し上げます」と伝えた。
続けて「多くの経験をさせていただき、本当にありがとうございました」と感謝をつづった。
舞乃空は、2005年3月22日生まれ、大阪府出身。『NHKのど自慢大阪府柏原大会』週間チャンピオンに輝く。『第31回日本大衆音楽祭』チャイルド部門で、最優秀賞を受賞した。
