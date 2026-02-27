元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が27日、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で世界一連覇を目指す侍ジャパンで期待する選手を明かした。

大谷ら中心となるメジャー組が3年前より成長したことを挙げ、「チームとしてのスペックは前回大会より上だと思う」と長嶋。

その中でも「2人楽しみにしている選手がいて」と前置きして、「前回、中日の高橋投手が投げたんですが、彼は年齢のことがあって優勝した後シャンパンファイトに出られなかった。今回はぜひシャンパンファイトに、彼も投げて出てもらいたい」と中日・高橋宏斗投手の活躍に期待した。

2023年大会当時高橋は20歳だったが、米国では飲酒は21歳からと法律で定められていたためシャンパンファイトに参加できず。アルコールがかからない輪の外で、喜ぶチームメートたちを寂しげに見つめていた。

長嶋は「やっぱり阪神の佐藤輝」と阪神・佐藤輝明内野手の名前も挙げ、「日本人が海外流出どんどんしている中、彼は日本の野手の中ではもう代表的な存在なので、どういう形でチームに貢献していくかはすごく興味がある」と語った。