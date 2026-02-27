女優平愛梨（41）が27日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。プロ野球の始球式にあこがれていることを明かした。

黒柳徹子が「でも、あなたは、ずっと始球式に出てみたいと思ってらっしゃるんですって？ かわいいわね」と投げかけた。平は笑いながら「夫がサッカーなんですけど、ずっと夫と出会う前から、ずっと始球式に出たいとあこがれがあって、どのチームでもいいんですよ、野球は」と話した。

黒柳は「投げるのはうまいの？」と聞くと、平は「うまくないです。やったこともないんですけど、ただ、始球式に出たい、ってずっとあこがれがあって」と話した。黒柳は「どこか、お話があればいいのね」と振ると、平は「お話があればいいですけど、夫に言ったら『えっ、オレ、サッカーなのに』って」と笑った。

黒柳が「サッカーはそういうのないの？」と聞くと、平は「歌を歌っている人、歌手の人がちょっとスタジアムにきて歌ってる、っていうのはある」と返した。黒柳は「ご覧になっていらっしゃる方々、『長友さんの奥さんにやってもらいたい』とおっしゃれば、やってくださるそうです」とアピール。平も「よろしくお願いします」と頭を下げて、エンディングソングとともに番組が終了した。