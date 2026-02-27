「ホンマかぇ？この身体!!」朝比奈彩、細過ぎるウエストに驚きの声「本当にお子さん産みましたか？」
モデルで俳優の朝比奈彩さんは2月27日、自身のInstagramを更新。細いウエストがあらわになったジムウエア姿を公開しました。
【写真】朝比奈彩の細過ぎるウエスト
コメントでは「彩ちゃん可愛いくて美しい〜」「本当にお子さん産みましたか？とききたいレベルのウエストの細さ もう彩さんにはすごいという言葉しかありません！」「凄く似合ってて可愛いです」「スタイル良いですねー かっこいい〜」「あややペラッペラ!!!!!!!!!!!!ホンマかぇ？この身体!!!!!!」「ウエスト細くて羨ましい」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】朝比奈彩の細過ぎるウエスト
「可愛いくて美しい」朝比奈さんは「最近のジム @clane_official @mizuno_sportstyle_jp コラボしてるジムウェアが可愛すぎて ジムに行く時に気分が上がります」とつづり、3枚の写真を投稿。美しいボディラインが際立つウエアを身に着けた姿です。おなかが露出しており、ウエストがとても細いことが分かります。
おしゃれなコーディネートを多数披露自身のInstagramで、さまざまなコーディネートを披露している朝比奈さん。どれもおしゃれで、見とれてしまいます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)