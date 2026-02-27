モデルで俳優の朝比奈彩さんは2月27日、自身のInstagramを更新。細過ぎるウエストを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：朝比奈彩さん公式Instagramより）

写真拡大

モデルで俳優の朝比奈彩さんは2月27日、自身のInstagramを更新。細いウエストがあらわになったジムウエア姿を公開しました。

【写真】朝比奈彩の細過ぎるウエスト

「可愛いくて美しい」

朝比奈さんは「最近のジム　@clane_official @mizuno_sportstyle_jp コラボしてるジムウェアが可愛すぎて　ジムに行く時に気分が上がります」とつづり、3枚の写真を投稿。美しいボディラインが際立つウエアを身に着けた姿です。おなかが露出しており、ウエストがとても細いことが分かります。

コメントでは「彩ちゃん可愛いくて美しい〜」「本当にお子さん産みましたか？とききたいレベルのウエストの細さ　もう彩さんにはすごいという言葉しかありません！」「凄く似合ってて可愛いです」「スタイル良いですねー　かっこいい〜」「あややペラッペラ!!!!!!!!!!!!ホンマかぇ？この身体!!!!!!」「ウエスト細くて羨ましい」と、絶賛の声が寄せられました。

おしゃれなコーディネートを多数披露

自身のInstagramで、さまざまなコーディネートを披露している朝比奈さん。どれもおしゃれで、見とれてしまいます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)