プロデューサー逮捕のXG、今後の公演について“予定通り開催”明言「嬉しい反面、メンバーのメンタルも心配」
HIPHOP／R＆Bグループ・XGの公式X（旧Twitter）は2月27日、投稿を更新。今後の公演について、予定通り開催することを報告しました。
【画像】XG、今後の公演について明かす
コメントでは「誰が払い戻すんだろう笑 普通にXGに関係ない、XGはXGとしてかっこいいんだから」「ありがとう 休みたい時は無理せずに」「やったあああ」「XGのみんなの安全と心身の健康を最優先に、と言ってくれてた上でツアー続行という決断をされたのであれば我々ALPHAZはそれを信じて全力で応援するのみ」「すごく嬉しい反面、メンバーのメンタルも心配です」「個人的にも今までより応援したいという気持ちがより一層強くなった」と、温かい声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「信じて全力で応援するのみ」同アカウントは「『XG WORLD TOUR: THE CORE』に関してお知らせ 今後の公演につきまして、慎重に協議を重ねた結果、予定通り開催させていただくこととなりました」と報告。「チケットの払い戻しをご希望のお客様につきましては、後日あらためて詳細をご案内いたしますので、今しばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。ご来場いただく皆様に安心・安全にお楽しみいただける公演となるよう、引き続き万全の体制で準備を進めてまいります」と説明しました。
プロデューサーが逮捕同グループのプロデューサー・SIMONこと酒井じゅんほ容疑者が、愛知県のホテルでコカインを所持したとして23日に現行犯逮捕され、24日に麻薬取締法違反の疑いで送検されました。同日、グループの公式Xは「XGの関与は一切ございません」などと声明を発表しています。無理せず活動を続けてほしいですね。
