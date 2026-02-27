プロデューサー逮捕のXG、今後の公演について“予定通り開催”明言「嬉しい反面、メンバーのメンタルも心配」

プロデューサー逮捕のXG、今後の公演について“予定通り開催”明言「嬉しい反面、メンバーのメンタルも心配」