ミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子ビッグエアで金メダルを獲得した木村葵来が２６日、ＴＢＳ系「モニタリング」に出演。前日の１５時に帰国したばかりだと話し、ブラックマヨネーズらを驚かせた。

この日のゲストは帰国ホヤホヤの木村。スタジオにはメダルをかけて登場し「昨日の１５時ぐらいに（帰国）。先ほどまで寝てました」と時差ボケが残る状態での登場。ブラマヨからは「帰国して、寝て起きたらモニタリングですか？」と驚いた。

今回の五輪で会って感激した人はいるか？という問いには「櫻井翔さん」と即答。「初めて取材のときに会って、うわぁ…みたいな」と圧倒的なオーラを感じた様子。

金メダル獲得を誰に最初に報告したか？という質問には「高市早苗総理」と驚きの答え。スタジオは当然「ええ！？」とどよめき、木村は「親には直接報告したいな、帰国してから話そうと思ったら、そこでたまたま連絡とったのが高市総理大臣だった」と説明。今大会で、日本人選手最初の金メダルだったことから、高市総理が電話で祝福したことは、多くのメディアで報じられていた。

ブラマヨ小杉は「まず高市総理とどうやって連絡取るんですか」と目を丸くしていた。