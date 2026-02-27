中川翔子「イーブイ秋山とニンフィア中川覚えてる？」 めっちゃ懐かしい！思い出写真
タレントの中川翔子が27日、自身のXを更新し、『ポケモン』番組に出演した際の思いで写真を投稿した。ポケモン好きには懐かしい、イーブイ秋山やニンフィア中川の姿を見ることができる。
【写真】低クオリティ（笑）懐かしい…イーブイ秋山＆ニンフィア中川の2ショット
この日はポケモン30周年ということで、中川は「ポケモン30周年おめでとうございます！たくさんの思い出があるよ、子どもたちとバトル本気でやったりイーブイ秋山とニンフィア中川覚えてる？」と思い出写真を公開。
写真では、イーブイ進化系の姿になったお笑い芸人・ロバートの秋山竜次や、ニンフィアの姿になった中川などを見ることができ、「子どもたちの思い出になったらいいなぁとずっと思ってポケサン、ポケスマ、ポケモンゲットTV、ぽけんち やってました 歌もね わたしの青春！」と思いをつづった。
中川はポケモン好きとして劇場版『ポケットモンスター』シリーズに何度も声優出演し、朝のポケモン情報番組は2006年の『ポケモン☆サンデー』から出演。人気コンテンツ『ポケットモンスター』のアニメやゲームなどの最新情報を、ゲストやレギュラー陣と一緒に伝えてきた。
その後、『ポケモンスマッシュ！』（2010年〜13年）、『ポケモンゲット☆TV』（2013年〜15年）、『ポケモンの家あつまる?』（2015年〜22年）、『ポケモンとどこいく!?』（2022年〜）と番組名が変わりながらも朝のポケモン情報番組に17年間出演していた。
