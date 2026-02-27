ラグビーリーグワン１部・静岡ブルーレヴズは２７日、次節（３月１日）のホーム・東京ＳＧ戦に向けて、静岡・磐田市内で練習。メンバーも発表され、ＦＢ杉本海斗（２４）とＷＴＢジャック・ティム（２１）がスタメン入り。そろってリーグデビューすることになった。

チームは現在３連敗中で７位。前節では１６点のリードを守れず、三重に逆転負けした。悪い流れを断ち切るために「何かを変えて行こう」と藤井雄一郎監督が決断した。杉本もティムも「派手さはないが空中戦に強い。どこかで使いたかった。やってやろう、というエネルギーもある」と期待した。

この日の実戦練習では、杉本が相手の裏へグラバーキック（地面を転がすキック）を放ち、ティムがつかんで一気に突破する場面も。「プレシーズンマッチで組んで、いつも一緒に練習していたから」（ティム）と、息の合ったところを見せた。

デビュー戦に向けて杉本は「緊張すると思うけれど、後悔しないように出し切りたい」。ティムも「スポーツは連敗することもあるが、下を向いてはいけない。前を見続ける」と東京ＳＧ戦を見据えた。