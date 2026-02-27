２７日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの大谷翔平投手（ドジャース）らが中日との壮行試合が行われるバンテリンドーム入りする様子や試合前練習を生中継で伝えた。

同番組は２６日も私服姿で球場入りを速報していたが、この日も大谷が２台目のバスに乗っていたこと、菊池雄星投手（エンゼルス）に続いてカメラの前をＪＡＰＡＮのＴシャツ姿で通る大谷の姿を生中継した。

コメンテーターで出演の元「Ａ．Ｂ．Ｃ―Ｚ」でタレントの河合郁人は、大谷と菊池の地元・岩手の番組にレギュラー出演中。２人が続けて通る映像に「岩手連続！めっちゃ、うれしい」と興奮。「大谷さんは昨日よりリラックスしてる感じですね」と話した。

河合は１２月に岩手の番組で菊池に独占インタビューしており「その方が今…って改めて思って震えましたね」とコメント。ＭＣの石井亮次アナウンサーから「ＷＢＣの話もしたんですか？」と問われると、「まだ代表は発表されてなかったんですが『絶対に出たい』みたいなことは言ってくださって」と返答。そして「（インタビューの）最後に５分間だけキャッチボールさせていただいたんです」と明かすと、出演者から一斉に「え〜！！」と驚きの声があがっていた。