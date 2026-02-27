辻希美、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんがアンパンマンに夢中な姿公開「成長が早い」「テレビの大きさにびっくり」の声
【モデルプレス＝2026/02/27】タレントの辻希美が2月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんがテレビを見る姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】5児のママタレ「テレビの大きさにびっくり」薄毛の第5子が自宅テレビを鑑賞する様子
辻は「アンパンマン見る」とコメントし、自宅の巨大なテレビでアニメを見る夢空ちゃんの様子を公開。画面をじっと見つめる愛らしい後ろ姿を披露した。
この投稿に「後ろ姿だけでもう可愛い」「一生懸命見ている姿に癒される」「成長が早い」「どのキャラが好きなんだろう」「家にはウルトラマンコスモスが居ますよ」「テレビの大きさにびっくり」といった反響が寄せられている。
辻は、夫でタレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
◆辻希美、自宅テレビでアンパンマンを見る夢空ちゃん公開
◆辻希美の投稿に反響
