“首傾げポーズ”話題・フィギュア中井亜美選手、意外な十八番に「聴いてみたい」「絶対可愛い」の声 親友が明かす素顔

“首傾げポーズ”話題・フィギュア中井亜美選手、意外な十八番に「聴いてみたい」「絶対可愛い」の声 親友が明かす素顔