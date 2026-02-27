“首傾げポーズ”話題・フィギュア中井亜美選手、意外な十八番に「聴いてみたい」「絶対可愛い」の声 親友が明かす素顔
【モデルプレス＝2026/02/27】ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美選手が、2月27日放送のTBS系情報番組「ひるおび！」（毎週月〜金曜あさ10時25分〜）に出演。プライベートの素顔が明かされ、話題を呼んでいる。
【写真】17歳フィギュア新星、ネット上を沸かせた「可愛すぎる」姿
初出場となった今大会で銅メダルを獲得し、日本フィギュアスケート界の最年少メダリストとなった中井選手がスタジオに生出演。印象的な明るい笑顔を見せながら、自身の演技や心境を振り返った。
さらに、中井選手をよく知る親友がVTRで出演。中井選手が友人らと食事やカラオケに行くことを試合へのモチベーションにしていることが明かされたほか「亜美、めっちゃ歌上手くて。aikoさんの曲をよく歌っています」とプライベートの一面も紹介された。
また、aikoの代表曲『カブトムシ』がカラオケの十八番であることも明らかに。VTR明け、中井選手は恥ずかしそうな笑みを浮かべ「オフの日とかオフシーズンは、みんなでご飯とかカラオケとかよく行きます」と歌うことや体を動かすことが気分転換になっていると語った。
中井選手のプライベートの素顔が明らかになり、SNS上では「十八番は『カブトムシ』なのか！」「絶対可愛い」「意外」「聴いてみたい」などの声が上がった。
2008年4月27日生まれ、新潟県出身の17歳。TOKIOインカラミ所属。五輪では、フリーの演技後に人差し指を口元に当てて可愛らしい“首傾げポーズ”を披露し、ネット上で「可愛すぎる」「守りたい笑顔」と反響が相次いだ。
さらに、日本テレビのスペシャルキャスターを務める嵐の櫻井翔や河合郁人などもテレビ出演時に中井選手のポーズを真似るなど、大きな話題を集めている。（modelpress編集部）
