「今日好き」中島結音（ゆのん）、美ボディ際立つショーパンコーデに反響「憧れ」「雰囲気最高」
【モデルプレス＝2026/02/27】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた中島結音（なかしま・ゆのん）が2月25日、自身のInstagramを更新。ショートパンツを合わせたコーディネートを披露し、話題を呼んでいる。
中島は、室内で撮影された写真を複数枚投稿。前髪をわけて後ろでまとめ、ボディラインに沿った形のグレーの特徴的なアウター、ショートパンツに白いスニーカーを合わせたスタイルで、見返りショットや正面からのソロショットのほか、スツールに寄りかかったヘルシーな脚が際立つショットなどを公開している。
また、ソファに腰掛けたショットでは、伏し目がちな視線に太ももが見える大胆なポーズを披露している。
この投稿に「オシャレで最強の女の子」「憧れ」「雰囲気最高」「可愛すぎる」「美人と格好良いが同居してる」などと反響が集まっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。中島は「ダナン編」「パタヤ編」「卒業編2024」に参加した。（modelpress編集部）
