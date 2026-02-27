RIIZEソヒ、日本のファミレス満喫ショット公開「テンション上がってて可愛い」「癒される」の声
【モデルプレス＝2026/02/27】ボーイズグループ・RIIZE（ライズ）の公式Instagramが、2月25日に更新された。ソヒ（SOHEE）の日本のファミリーレストランでのショットを公開した。
【写真】人気KPOPイケメン「テンション上がってて可愛い」ファミレスでパフェ喰らう様子
投稿では「いただきますっ！」と記し、日本のファミリーレストランでのソヒのショットを投稿。キャップを後ろに被った姿のソヒが、パフェを凝視するショットやハンバーグを前に箸を持つショットを披露している。
このショットにファンからは「テンション上がってて可愛い」「幸せそうな表情」「日本のファミレス満喫してくれてるの嬉しいな」「癒される」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気KPOPイケメン「テンション上がってて可愛い」ファミレスでパフェ喰らう様子
◆ソヒ、日本のファミレスショット公開
投稿では「いただきますっ！」と記し、日本のファミリーレストランでのソヒのショットを投稿。キャップを後ろに被った姿のソヒが、パフェを凝視するショットやハンバーグを前に箸を持つショットを披露している。
◆ソヒのショットが話題
このショットにファンからは「テンション上がってて可愛い」「幸せそうな表情」「日本のファミレス満喫してくれてるの嬉しいな」「癒される」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】