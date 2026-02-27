ONE N’ ONLY高尾颯斗＆宇佐卓真、スーツ姿で人気女優と3ショット「2人ともかっこよすぎて眩しい」「わちゃわちゃ感が最高」
【モデルプレス＝2026/02/27】3月5日にスタートするMBSドラマフィル「女の子が抱いちゃダメですか？」（毎週木曜深夜1時29分〜）の公式Instagramが、2月26日に更新された。ONE N’ ONLYの高尾颯斗と俳優の宇佐卓真のスーツ姿が公開され、話題となっている。
【写真】EBiDANメンバー・イケメン俳優・人気女優の豪華3ショット
今回の投稿では、W主演を務める高尾と女優の志田こはく、共演している宇佐が仲睦まじい様子で放送スタートまでをカウントダウンしている動画が公開された。「『抱いダメ』放送スタートまであと1週間」と順番に話し、それぞれが指で「1週間」の“1”を踊りながら表した。
この投稿に、ファンからは「2人ともかっこよすぎて眩しい」「わちゃわちゃ感が最高」「3人とも仲良さそうで嬉しい」「推し同士の絡み見られて幸せ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆高尾颯斗・志田こはく・宇佐卓真、仲睦まじい3ショット
◆高尾颯斗・志田こはく・宇佐卓真の動画に反響
