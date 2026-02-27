受験シーズンが続いていますが、ちょっと変わったお守りが話題となっています。

鹿児島市の護国神社が授与している“透明なお守り”が、受験生に人気となっています。

（記者）「護国神社であすから授与されるのがこちら透明のお守りです」

鹿児島市・護国神社のお守り「心願御守」。SNSでも取り上げられ、話題となっています。

透明で「先が見通せる」という意味が込められたこのお守り。中に小さなカスミソウのドライフラワーが入っていて、色は9色あります。

（参拝者 小学6年生）「今までは布だったが、今回は透明ですごくかわいい」

（参拝者 大学2年生）「授業数が多い学部で大変、お守りがやる気を出すのにいい」

護国神社によりますと、初穂料は1000円で、先月は、用意したおよそ400体のお守りが、わずか半日でなくなったということです。

かわいらしいデザインと珍しさが受験生に人気だそうです。

（護国神社権禰宜 船迫俊郎さん）「受験生はプレッシャーのかかる場面があると思うが、お守りを持ってもらい、少しでも日頃の実力を十分に発揮できれば」

次のお守りの授与は、28日午前8時半からで、およそ600体用意しているということです。

・