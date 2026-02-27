メインシナリオ・・・26日に19日の高値0.8752ポンドを上抜いて直近の高値を更新し、4日の安値0.8613ポンドからの戻り再開が示唆されている。昨年11月14日の高値0.8769ポンドから今月4日の安値0.8613ポンドまでの下げに対する61.8％戻しの0.8769ポンドを上抜けば、昨年12月17日の高値0.8797ポンドや昨年12月3日の高値0.8801ポンドを試す可能性がある。昨年12月3日の高値0.8801ポンドを上抜くようなら、昨年11月20日の高値0.8840ポンドや昨年11月14日の高値0.8865ポンド、2023年4月25日の高値0.8875ポンドが上値の目標になる。



サブシナリオ・・・一方、24・25日の安値0.8708ポンドを下抜けば、一目均衡表の基準線の0.8689ポンドや11日の安値0.8683ポンド、6日の安値0.8673ポンドを試す可能性がある。



