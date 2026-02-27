元AKB48のタレント・柏木由紀（34）が27日までに更新された関西テレビの競馬YouTubeチャンネル「カンテレ競馬【公式】」の番組「楽屋馬なし」にゲスト出演。AKB総選挙中に腹を割って話せた唯一のメンバーについて実名告白した。

MCの麒麟・川島明が「総選挙が近づくとピリピリしてた？芸人はM-1の時にみんなピリピリする」と切り出した。

柏木は「4月ぐらいからうっすらと気にしてた」と返答しながらも「話し合えることがなかった。本当に自分との戦いたいで、選挙についてはあんまり話したことがなかったですね」と回想した。

そして「10年の中で選挙のことで唯一話したのはさっしーだけ」と裏話を告白した。

2015年の総選挙で指原莉乃と1位争いをしていた柏木。「お互い仕掛けてエンタメしようと思った。私は“1位を獲る！”、さっしーは“1位は譲らない”みたいな感じだった」と説明。

前日にホテルで2人は、腹を割って「実際どう？どっちが1位でもいいよね？十分盛り上げたよ！」と熱く語り合った夜になったという。「それぐらい話せるまでになったのがうれしかった」と良い思い出を振り返った。