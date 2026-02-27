ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた高橋成美さん（34）が27日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）にリモートで生出演し、ペアあるあるを明かした。

高橋さんはペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来（24）木原龍一（33）ペアの演技を解説席から解説。フリーでは「凄い！」8連発や、「この演技、宇宙一です」など、感情を抑えられずあふれ出す様子が、視聴者から好評だった。一部では“神解説”とも評された。番組では、りくりゅうはもちろん、高橋さんの人となりも深掘りした。

その中で登場したのが、ペアにまつわるトリビア。番組で用意されたフリップには「記念撮影や観光地でリフトしがち」と記された。

ペア種目は、男性選手が女性選手を持ち上げるリフトや、男性が女性を投げてジャンプを決めるスロージャンプが大きな見せ場。そのため、男女の体格差が大きいペアが多い。

高橋さんは「どこに行っても、カメラを向けられてポーズしてと言われたら、リフトしがちですし、街中とかリフトして写真を撮ると、みんなが驚いてくれて楽しいんですね」と話し、ペアのあるあるであることを明かした。りくりゅうも表彰式の際、木原が三浦を持ち上げることもあり、ファンから“木原運送”と呼ばれている。

りくりゅうの活躍で、ペア種目は今後、より大きな注目を浴びることは間違いなさそうだ。高橋さんは「これからペアをやろうと思っている方たちに、こんな楽しみもあるよと伝えたい」とPR。「めーっちゃくちゃ楽しいんですよ。絶対うおー！ってなるし、全然関係ない人たちからもパシャパシャパシャって、自分たちの写真が…（撮られる）」と話していた。